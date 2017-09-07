合肥便血会给患者造成什么伤害？

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便血是我们的生活中一种比较常见的疾病症状，但是因为便血的时候疼痛感并不明显，所以很多人在生活中往往会忽视便血的情况。但是便血对于患者的身体伤害是非常大的，尤其是对于女性朋友来说更加要提高警惕，下面我们就介绍下便血的危害。

1、长期便血可引发缺铁性贫血

据介绍，长期便血，很容易使患者体内丢失大量的铁，引起缺铁性贫血。贫血较重时则会出现面色苍白、倦怠乏力、食欲不振、心悸 、心率加快和体力活动后气促、浮肿等，一些患者甚至可出现神经系统症状如易激动、兴奋、烦躁等。

2、便血背后的疾病有很多

女性便血作为一种常见症状，其出现往往预示着一些胃肠疾病的出现。而在众多胃肠疾病中，痔疮、肛裂、直肠息肉、结肠息肉、溃疡性 结肠炎甚至是直肠癌都会出现便血现象，但每一种疾病引发的便血却又有所不同。

3、贫血导致各种二次伤害

长期贫血容易导致女性肾脏浓缩功能减退，患者常有多尿、尿比重降低、性欲降低等症状，女性贫血患者还常会出现月经不规则、过多或减少、皮肤干燥、毛发枯疏等症状。

通过上面的分析我们可以看出，便血对于人体的伤害真的是特别的大。特别是便血不仅会发生在成年人身上，在孩子身上也会发生。所以在生活中一定要提高警惕，如果发现自己出现了便血的情况，一定要及时就医治疗，避免延误病情。

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