合肥哪些症状需要做肠镜？

对于那些有腹痛、腹胀，腹泻、便秘，大便性状改变等消化系统症状的人们，在除外其他原因，如肝、胆、胰腺问题或全身性疾病等导致的不适后，合肥瑞金医院专家告诉您，可能需要进一步的进行肠镜检查以明确诊断。

当然，胃癌和结直肠癌的高危人群，应尽早做肠镜检查。

吸烟，饮酒，喜吃咸食及腌制、罐头、烧烤食品的，饮食不规律，工作紧张经常熬夜的，都属于结直肠癌的高危人群，年龄超过40岁就应该进行肠镜检查。长期大量饮酒人，肠镜检查的时间更要提前，大于35岁时就要做肠镜检查。

那么，什么样的人需要查肠镜呢？

年龄大于50岁、吸烟、超重、有结肠癌家族史、胆囊切除术后的病人，患结肠癌的风险会比较高，这部分人群应该进行肠镜检查。炎症性肠病及家族性息肉病的病人应该在医生的指导下定期进行肠镜检查。

其他体检项目不能完全代替胃肠镜

合肥瑞金医院专家指出，由于对肠镜检查心存顾虑，有人会认为，我不想做肠镜，我可以体检查肿瘤标志物来筛查肿瘤呀。

其实，其他的体检项目不能完全替代肠镜检查。肿瘤标志物的特异性是有限的，不是说某个肿瘤标志物升高就能代表特定部位的肿瘤，也不是所有的肿瘤病人都有肿瘤标志物的升高。

此外，还有一部分非肿瘤的病人甚至正常人可以出现肿瘤标志物的升高。所以，要想尽早的发现肠道早期癌，肠镜检查是目前最直观准确的方法。

还有的人认为便潜血检查也可以代替胃肠镜。其实，早期肠道肿瘤因为表面无糜烂、溃疡等可导致出血的改变，其便潜血多显示是阴性的。单凭便潜血检查很难发现早期的肠道肿瘤。

“还有的人想用上消化造影和结肠造影来替代肠镜，但这些检查都没有肠镜直观准确，而且不能进行病理学检查，往往还需要加做肠镜才能明确诊断。”