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乌鲁木齐肛瘘怎么治疗？

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2017-09-04
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核心提示：　温馨提示：通过文章的阅读，相信您一定知道了乌鲁木齐远大肛肠治疗肛瘘哪家医院好？乌鲁木齐远大肛肠医院科为方便患者就诊，无假日门诊，全年无休。医院为方便患者特别开设专家在线咨询服务，如果您有任何疑问，请点击在线咨询，由权威专家在线为您解答相关疾病问题。另外，由来院就医人员较多，我们建议您提前网上预约，不但可以优先安排就诊、选择医生，同时可以享受医院实行的多项优惠政策。可拨打24小时在线热线0991－4521－919！

　　很多人因为对肛瘘认识不清，导致在肛瘘初期错过了诊断和治疗，给自己的肛门带来了很大的伤害，所以认清肛瘘症状很关键。下面就让乌鲁木齐远大肛肠经验医生辛美蓉主任为大家介绍一下吧。

　　认清肛瘘症状很关键！

　　肛瘘俗称“老鼠偷粪”是肛肠疾病中最为常见的三大肛肠病之一，肛瘘以肛门流脓、疼痛、感染为主要特征，对人体健康有很大的威胁。肛瘘各个年龄阶段及性别均可发病，是一种范围广，发病高的疾病，也是一种治疗较复杂的疾病。

　　关于肛瘘，很多患者认为无法治疗，其实这种观点是错误的，他们在治疗时，往往选择采用一些药物或是传统的手术进行，这些方法仅能消炎缓解症状，治疗不，所以对于肛瘘，这种错误的治疗方式，患者在选择时一定要谨慎，切忌盲目选择或治疗。

　　那对于肛瘘怎么诊断准确好呢？肛瘘又怎么治疗好呢？ 专科医院如何确诊肛瘘？

　　乌鲁木齐远大肛肠医院采用电子肛门镜确诊肛瘘，具有全程检查时间短，痛苦比较小的优点，避免患者对检查产生疼痛的恐惧感，同时检查优势突出：

　　1、检查范围扩大，电子肛门镜可对人体的直肠、肛门部位做专业、全面的检查。

　　2、时间短、操作方便，可完成对患者的整个检查过程。

　　3、专业且正确的诊断，避免了误诊、漏诊情况的发生。

　　4、可打印高质量、逼真的彩色图文报告，方便医生给病人的治疗和复查。

　　5、镜身柔软、轻巧，不会刺激肠道产生痛苦，少数患者仅有微腹胀感。

　　有效的方法要数HCPT微创技术，它利用高频电容场产热原理，通过直肠纤维镜进行肛门内，直接对内口进行微创电凝，使肛瘘的内口干结闭合，再洗净瘘管里面的脓液，避免肛瘘的再次复发，是目前治疗肛瘘的较好技术！

　　温馨提示：通过文章的阅读，相信您一定知道了乌鲁木齐远大肛肠治疗肛瘘哪家医院好？乌鲁木齐远大肛肠医院科为方便患者就诊，无假日门诊，全年无休。医院为方便患者特别开设专家在线咨询服务，如果您有任何疑问，请点击在线咨询，由权威专家在线为您解答相关疾病问题。另外，由来院就医人员较多，我们建议您提前网上预约，不但可以优先安排就诊、选择医生，同时可以享受医院实行的多项优惠政策。可拨打24小时在线热线0991-4521-919！

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