乌鲁木齐内痔怎么治疗？

核心提示： 乌鲁木齐远大建议您，尽早医治，千万不要等到内痔出现并发症才治。怎么治疗内痔好？乌鲁木齐远大采用COOK痔疮套扎枪技术通过特制的套扎器械，将圈套扎于痔的基底部，阻断痔的血液供应，使痔体萎缩、脱落而达到治疗目的。其优势是：精准定位、负压吸引，微创。不破坏直肠与肛管的正常结构和外观。患者治疗过程出血少、痛苦小、术后创面小，不留任何后遗症。 如果您还有想要了解的情况，拨打我们的24小时康复热线，0991－4521－919与专家一对一详解。我院在线专家会给您最专业，最详细的解答！

乌鲁木齐内痔患者须知：内痔是痔疮的一种，症状不是很明显，不会在肛门边脱出，只有在便血的时候才会发现自己得了痔疮，但是当便血出现的时候，往往一些患者的身体都吃不消了，如果不重视，一直便血，无疑是在雪上加霜，乌鲁木齐远大肛肠医院医生温馨提示：得了内痔不要不在乎，不关心，自己的身体还是要自己重视起来，内痔也是一种较为严重的肛肠疾病了，及时到正规的专科医院就诊才是正确的选择！

内痔出血的分期症状都是什么？内痔出血主要是内痔出血，多在排大便后手纸上有血迹，大便表面带血，肛门滴鲜红色血或喷血，血不与大便混合且常。内痔出血容易使体内丢失大量的铁，引起缺铁性贫血。 得了内痔的患者一般没有疼痛的感觉，只有中、后期可能会有肛门坠胀、瘙痒。但如果痔核脱出嵌顿，可致肿痛，糜烂、坏死，甚至化脓，继发肛瘘等症状。远大医院医师说，内痔的症状不同阶段有不同阶段的特点，一般分为三个阶段：

初期(Ⅰ期)：痔核较小，质柔软，痔面鲜红色或青紫色，排便时痔核不脱出肛门外。排便时出血或便后出血，呈点滴状或喷射状，血色鲜红，不与粪便相混，呈间歇性发作。

中期(Ⅱ期)：痔核较大，隆起，便时痔核脱出肛门外，便后自行回纳，便后出血比初期减少。

后期(Ⅲ期)：痔核更大，质地较硬，表面微带灰白色，便时痔核脱出肛门外，甚至行走、咳嗽、喷嚏或站立时也会脱出，不能自行回纳，须用手推回，或平卧、热敷后方能回纳，便血不多或不再出血。

内痔出血的危害有哪些： 一、内痔出血危害表现为出血、滴血，以及严重的喷血将导致头晕、贫血等。 二、由于便秘、大便燥结，易挤伤痔核以致内痔出血，病人往往尽量强忍不便，使大便更加干燥，如此往复，形成恶性循环。 三、内痔出血和便秘的恶性循环，使人厌食，造成脾胃功能的失常，导致肛裂、慢性结肠炎、肛瘘、肠癌等发生。 四、内痔出血在肛门处的分泌物不仅会污染内裤，还会引起瘙痒、湿疹等肛周疾病，对于女性患者，还将导致一些妇科疾病。五、特别是内痔出血的突然发作期，往往加重内痔出血症状和痔核急剧肿胀脱出，进而形成血栓，成为危急重症。 以上就是内痔的分期症状和五大危害。

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