北京肛裂患者必看：肛裂是什么原因引起的？

核心提示： 肛裂是什么原因引起的？很多患者很奇怪为什么自己的肛裂总是反反复复，治也治不好，北京东大肛肠专家表示：肛裂其实简单来说就是一种小的溃疡，是一种非常多见的肛肠疾病。肛裂总是发作，是没有针对性进行治疗，找准肛裂的原因是关键，所以，建议患者出现肛裂的症状之后要及时到医院进行诊治，以免诱发其他的肛肠疾病，下面东大专家为您讲解一下肛裂的原因。

肛裂是什么原因引起的？很多患者很奇怪为什么自己的肛裂总是反反复复，治也治不好，北京东大肛肠专家表示：肛裂其实简单来说就是一种小的溃疡，是一种非常多见的肛肠疾病。肛裂总是发作，是没有针对性进行治疗，找准肛裂的原因是关键，所以，建议患者出现肛裂的症状之后要及时到医院进行诊治，以免诱发其他的肛肠疾病，下面东大专家为您讲解一下肛裂的原因。

肛裂的主要病因

一、便秘：

在肛裂的发病因素中，便秘是较大的祸根。据呼和浩特东大医院专家介绍，直肠内长期滞留宿便不仅可诱发直肠癌，而且粪便堆积还影响血液循环。患者用力解出干燥粪块，必然会使肛门承受较大压力，产生裂口、胀肿等一系列病理改变。

二、感染：

齿线附近的慢性炎症，如后正中处的肛窦炎，向下蔓延而致皮下脓肿、破溃而成为慢性溃疡。急性肛裂发病时期较短，色红、底浅、裂口新鲜、整齐、无瘢痕形成。

慢性肛裂病程较长，反反复作，底深不整齐，上端常有肥大乳头，下端常有前哨痔，一般称为肛裂"三联征".前哨痔是因淋巴瘀积于皮下所致，似外痔，由于在检查时因先看到此痔而后看到裂口，对诊断有帮助，故称为前哨痔或裂痔。在晚期还可并发肛周脓肿及皮下肛瘘。

三、不良的排便习惯：

上厕所时，有很大一部分人都喜欢下蹲位看书看报，造成下蹲和排便时间延长，容易造成肛门直肠内瘀血而诱发疾病。上厕时吸烟能缓冲大脑的排便反射，极容易造成便秘。排便时用力过猛，一些人不管排便感受是否强烈，盲目不停地猛力努挣，只能使直肠肛门和盆底肌肉增加不必要的负担与局部瘀血，导致肛裂的发生和发展。

四、外伤：

慢性便秘患者，由于大便干硬，排粪时用力过猛，易损伤肛管皮肤，反复损伤使裂伤深及全层皮肤，形成慢性感染性溃疡。有人报告，便秘致肛裂占14%~24%，但是便秘也可能是肛裂的后果，由于病人惧怕排便所致。此外，产后也可致肛裂，约占3%~9%.

温馨提示：东大医师提出：肛裂的病因有多种，如果您自己无法确定病因的话，建议您去正规的肛肠专科医院确诊一下病情，针对病情制定合理的治疗方案，以免延误病情。