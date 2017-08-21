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北京专家解析：肛门长了个肉疙瘩怎么回事？

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2017-08-21北京东大肛肠医院
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核心提示：　　北京东大肛肠医院肛肠专家指出，肛门口长了个包包可能预示是肛周脓肿的发病，而肛周脓肿是肛瘘的初期阶段，如不及时治疗，危害极大。若脓肿延误了早期手术治疗，则感染灶就很可能向周围附近间隙转移，形成范围较大的脓肿，脓液还有可能使邻近组织器官如直肠、膀胱、阴道、尿道等溃烂穿破，形成多种类型的复杂性肛瘘。

　　肛门长了个肉疙瘩怎么回事？肛门口长肉疙瘩是很多患者经常咨询的肛门异常症状，很多患者不懂是什么原因，被误认为是痔疮，一直按照痔疮进行治疗，然而病情并没有得到缓解，反而耽误了病情的较佳治疗时机。北京东大医师提醒您：肛门口长疙瘩有很多种原因，不一定是痔疮，要及时到医院确诊。那么，肛门长肉疙瘩有哪些原因呢？

　　肛门长了个肉疙瘩怎么回事？

　　一、炎性外痔：炎性外痔主要见于外痔发炎水肿，诱因较多，较常见是着凉、劳累、外出、饮酒等。自觉肛门仿佛脱出一般，疼痛坠胀不适。

　　二、血栓性外痔：这是由于排便用力、咳嗽等使腹压增加的因素，使肛门周围皮下的小静脉破裂，造成皮下出血并形成血拴，引起疼痛不适。血拴越大越疼痛。外观可见一个发蓝的皮肤隆起。

　　三、陈旧性肛裂：由于长期反复的裂开，局部反反复炎增生，形成一个类似于外痔的坠生物。又由于坠生物刚好位于肛门的较外边，因此我们称它为“哨兵痔”或“前哨痔”。有时它也象外痔一样发炎水肿引起疼痛。

　　四、肛周脓肿：肛周脓肿，是一种常见的肛肠疾病，是指肛门直肠周围软组织内或其周围间隙内发生的急性或慢性化脓性感染，并形成脓肿。

　　肛门口长疙瘩的危害---引发肛周脓肿

　　北京东大肛肠医院肛肠专家指出，肛门口长了个包包可能预示是肛周脓肿的发病，而肛周脓肿是肛瘘的初期阶段，如不及时治疗，危害极大。若脓肿延误了早期手术治疗，则感染灶就很可能向周围附近间隙转移，形成范围较大的脓肿，脓液还有可能使邻近组织器官如直肠、膀胱、阴道、尿道等溃烂穿破，形成多种类型的复杂性肛瘘。

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