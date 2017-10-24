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药物治疗白癜风应该注意哪些事项

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2017-10-24
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核心提示：药物治疗白癜风应该注意哪些事项？相信每个患者都用过各种各样的药物，有些是专业医生的配方，有些可能是自听说的药方，我们在选择药的时候一定要注意，一定要根据自己的身体情况选择，我们来了解一下关于药物治疗应注意的哪些事项。

　　药物治疗白癜风应该注意哪些事项？相信每个患者都用过各种各样的药物，有些是专业医生的配方，有些可能是自听说的药方，我们在选择药的时候一定要注意，一定要根据自己的身体情况选择，我们来了解一下关于药物治疗应注意的哪些事项。

　　1、忌用药过量：白癜风患者用药一般要从小剂量开始，尤其是使用西药治疗白癜风时，更要注意。患者用药一定要在专业医生指导下进行。

　　2、忌用药时间过长：白癜风患者常年用药肝肾功能减退，此外，长期用药可能导致耐药性，使药物的效果大大降低。用药过久导致患者对药物和代谢功能减弱，还会招致不良反应。

　　3、忌盲目模仿用药：很多患者认为中药治疗白癜风安全无毒，但是用错就会加重病情，正所谓是药三分毒。一些白癜风患者看别人用某种中药有效便仿效之，而忽视白癜风患者个体差异这一重要因素的影响。

　　4、忌乱用偏方：白癜风偏方众多，加上治疗起来比较困难，疗程长，所以很多患者都尝试过偏方，但是偏方不能乱用。而有些未经验证的秘方，无法科学地判定疗效，常会延误病情。哪怕是被人用的有效的偏方，也要慎重，咨询专业医生的意见。

　　5、忌滥用补药：白癜风患者可适当的辨证地用些补虚益气之品，但若为补而补，盲目滥用，可变利为害。

　　6、忌用药断断续续：白癜风用药要有一定的持续性，切忌断断续续用药。有的白癜风患者治病用药心切，用了几天没效果就换药，今天见广告中说这好，使用这药;明天见夸那，又改用那药。还有的患者迫于经济的压力，病情见好的时候就停止用药，加重时再吃，这样对治疗是非常不利的。

　　7、忌滥用激素：滥用激素是白癜风患者病情加重的重要原因之一，对于激素，很多白癜风患者是又爱又恨。合理使用激素能够达到治疗白癜风的效果，一般情况下，小剂量、短期、局部地使用激素不会对患者的身体造成明显的伤害。

　　药物治疗白癜风应该注意哪些事项？患者在用药时一定要注意按照医生交代的方法进行服用，遵循医生的嘱咐，不要盲目的私自用药。要知道白癜风这个疾病的发生可以说是给患者朋友们带来的危害是非常的可怕的，所以说如果一旦发生了白癜风这个疾病的时候，我们是一定要高度的重视起来，积极的去治疗的。

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