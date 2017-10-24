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手足白癜风病因有哪些

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2017-10-24
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核心提示：手足白癜风病因有哪些？癜风是一种表现在皮肤表层的一种局限性的疾病，由于皮肤的黑色素细胞功能的消失引起的。治疗白癜风的方法有很多，但一旦用错或盲目用药会造成相当严重的后果，不仅治不好反而会使白斑扩散，加大了治疗的难度，那么手足白癜风病因有哪些？

　　手足白癜风病因有哪些？癜风是一种表现在皮肤表层的一种局限性的疾病，由于皮肤的黑色素细胞功能的消失引起的。治疗白癜风的方法有很多，但一旦用错或盲目用药会造成相当严重的后果，不仅治不好反而会使白斑扩散，加大了治疗的难度，那么手足白癜风病因有哪些？

　　病因一：手足白癜风患者的发病原因有可能和外伤有关，人们穿的衣物较少，如果在运动和走路时不小心磕着碰着腿部，很容易对腿部皮肤造成伤害。如果被蚊虫叮咬后，用力抓挠，也会对皮肤造成一定的刺激。

　　病因二：白斑病临床证实白癜风是具有遗传性的，虽然发病率很低，但还是有一定的遗传概率的。所以，儿童白癜风的发病在一定程度上是和遗传有些关联的。如果父母中至少有一方患有白斑病，孩子一定要做好白癜风的防护措施，以降低白癜风的发病几率。

　　病因三：微量元素的缺乏。微量元素铜、锌等直接参与黑色素细胞的合成以及代谢。如果人体缺乏微量元素便会降低酪氨酸酶的活性，从而导致黑色素合成障碍，致使皮肤脱色患上白癜风。

　　病因四：遗传。有研究认为白癜风可能是一种常染色体显性遗传的皮肤病，国外的作者统计百分之三十患者有阳性家族史发现单卵双生子中两个均发病。

　　病因五：其他因素。外伤包括创伤手术、搔抓等可诱发白癜风，某些内分泌疾像是甲状腺机能亢进糖尿病等可伴发白癜风日光曝晒易发生白癜风。

　　手足白癜风病因有哪些？相信上述说的已经很清楚了，我们在了解了病因之后就要积极的做好防护措施。有问题及时到医院进行治疗，咨询专业的医生。

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