核心提示：保定散发型白癜风特征？散发型白癜风也称为散发性白癜风，是白癜风分型中的一种。以扩散式分布在身体各个部位的白癜风症状，主要以小型斑块为主，表现为斑块不密集、分布较广、斑块对称分布。那么，患者如何辨别自身是不是散发型白癜风呢？

保定散发型白癜风特征？散发型白癜风也称为散发性白癜风，是白癜风分型中的一种。以扩散式分布在身体各个部位的白癜风症状，主要以小型斑块为主，表现为斑块不密集、分布较广、斑块对称分布。那么，患者如何辨别自身是不是散发型白癜风呢？

一、白斑分散在散患者身上的多个部位，呈一定对称性分布，不局限于某个部位出现，较少出现群集现象。

二、散发型白癜风患者的白斑面积，相对来说较小，一般不会超过体表面积的一半。这一特征也是区分散发型白癜风和泛发型白癜风的主要依据。有些患者错误的认为，白斑分列在多个部位就是大面积发病的白癜风。其实若白斑面积不超过体表面积的一半，则可认定为散发性白癜风。

保定白癜风医院引进“美国三维皮肤CT断层检测系统”，黑色素脱失程度清晰可见。该系统是利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测皮肤病的发生、发展、疗效及其皮损情况的先进检测仪器。与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。

保定散发型白癜风特征？所以，散发性白癜风患者应注意，若不接受治疗，拖延治疗时间又护理不慎的话，长期下去，有可能会扩散为泛发性白癜风。我们在发现患得白癜风之后一定要及时到医院进行治疗，避免发生二次伤害。