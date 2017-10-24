核心提示：保定青少年患上白癜风的原因有哪些？ 随着社会的发展，人们的生活水品越来越高，但是各种疾病却越来越多。近年来，白癜风的发病率逐年升高，尤其青少年更是患病的一大人群，那么青少年患上白癜风的原因有哪些呢？

保定青少年患上白癜风的原因有哪些？ 随着社会的发展，人们的生活水品越来越高，但是各种疾病却越来越多。近年来，白癜风的发病率逐年升高，尤其青少年更是患病的一大人群，那么青少年患上白癜风的原因有哪些呢？

1、微量元素的缺乏

年轻人患白癜风的还有一个重要原因就是，微量元素的缺乏，如铜、锌、硒、碘等，它们直接参与黑色素细胞的合成，还有保护黑色素细胞免受重金属毒物损伤的作用。临床上看，微量元素缺乏和比例失调都可导致黑色素细胞合成障碍。

2、环境污染

工业排污对环境造成的污染是近年来发病率增高的原因之一，工业生产排放的未经处理的废气、废水，如二氧化硫、强酸、强碱、铅、砷、汞、苯、酚等化学或重金属毒物会直接对人体造成伤害;农作物过量的使用化学药品，也会对人体健康均会造成不良影响。

3、神经性因素

现代年轻人生活节奏使部分人心理负担过重，长期的心理压力和精神过度紧张，能导致机体内分泌失调，免疫功能紊乱而发病;长期超负荷的工作压力，无规律的夜生活及不良嗜好，使机体经常处于过度疲劳状态也是原因之一。

4、饮食因素

许多青少年爱吃零食而不能够正常吃饭，致使偏食厌食挑食等表象，身体发育所需的养分跟不上去，致使诱发白癜风。

5、阳光暴晒多

若人的皮肤长时间受到阳光暴晒，阳光中的紫外线便会导致皮肤内的黑色素细胞功能亢奋而过度消耗，同时黑色素细胞功能亢奋会大量产生一种有毒的中间物质，直接损伤黑色素细胞，从而引发白癜风。

保定华仁白癜风医院引进“德国BCR白癜风病因检测系统”用于白癜风的病因检测，通过抽血对于血液中的微量元素的测试及各种血红细胞、各种病理性抗体等各种数值的测评，从而找到黑色素细胞遭到破坏的真正原因，为医生提供科学、可靠的诊疗依据。

保定青少年患上白癜风的原因有哪些？不少青少年患者因患白癜风而心情低落，不愿与人接触，为了急于摆脱疾病而有病乱投医，导致病情恶化、白斑扩散，带来更大的困扰。专家提醒，白癜风不是不治之症，当发现疾病的时候要及时到医院会诊，千万不要错过治疗的时机，导致疾病严重化。