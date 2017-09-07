中医能治好白癜风吗？白癜风是一种常见的顽固性皮肤疾病，它可能发生在身体任何的皮肤或者是粘膜部位，白斑的出现不仅对患者的容貌造成了很大的伤害，还严重影响了患者的正常生活。所以患者发现白癜风要及时去正规医院治疗。那么，中医能治好白癜风吗？下面请保定华仁白癜风医院的专家为我们详细解答。

一、如果患者能在白癜风发病的早期就发现白癜风的病情，及时治疗，白癜风还是可以尽快治好的。因为早期白癜风患者的皮肤色素没有完全的消失，所以这个时候黑色素细胞的损伤也不严重，如果能及时的发现和有效的治疗，白癜风的病情就能得到更好的治疗效果。

二、很多患者想用中医中药治疗白癜风，他们信赖中医标本兼治、副作用小的效果。的确现在治疗白癜风对中医的应用很多，中医中很多方法和药物对白癜风的治疗效果很好，能通过调节身体的免疫功能，让患者摆脱白癜风。

但是中医有一个不能避免的缺点，就是治疗的效果显现比较慢，一般治疗的时间比较长，适合一些发展期的白癜风慢慢的调节和治疗，尤其是中医免疫六联疗法是中医治疗白癜风非常好的选择。

中医能治好白癜风吗？以上就是关于这个问题的相关介绍，相信大家都有了一定的了解。保定华仁白癜风医院专家提示，患者不要千篇一律的去选择治疗方法，要结合自身的病情，找到适用于自己的治疗方案，不能盲目治疗，遵循医生的嘱托，同时还要保持乐观的心态，持之以恒才能治疗好顽疾。

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