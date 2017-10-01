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2017世界关节炎日：“达标之路，立刻行动”

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2017-10-1339健康网
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核心提示：该项目旨在通过国内外专家交流、区域达标会议等医学科教形式，推进临床医生规范诊疗行为及大众疾病科普视频，提升患者对疾病的科学认知，改善患者预后；推进临床医生、患者及家属、企业、公众媒体等多方参与，为患者争取到更多、更好的卫生服务支持，促进炎症性关节疾病“早发现、早诊断、规范治疗”，并倡导患者在患病早期立刻行动，避免延误治疗。

　　10月12是每年一度的世界关节炎日，今年的主题的是“达标之路，立刻行动”。今天，由白求恩公益基金会发起、辉瑞公司支持的“恩行自如-白求恩 炎症性关节病达标阳光基金项目”新闻发布会在北京举行，全国多位风湿疾病领域的专家、学者共同出席活动。

　　该项目旨在通过国内外专家交流、区域达标会议等医学科教形式，推进临床医生规范诊疗行为及大众疾病科普视频，提升患者对疾病的科学认知，改善患者预后；推进临床医生、患者及家属、企业、公众媒体等多方参与，为患者争取到更多、更好的卫生服务支持，促进炎症性关节疾病“早发现、早诊断、规范治疗”，并倡导患者在患病早期立刻行动，避免延误治疗。

　　“当前，我国炎症性关节炎治疗的达标率与发达国家依然有比较大的差距。为了提高中国炎症性关节病患者的治疗达标率，全面提高中国炎症性关节炎治疗水平，白求恩公益基金会践行白求恩精神，设立发起了“恩行自如-白求恩 炎症性关节病达标阳光基金项目”，促进炎症性关节病的“早发现、早诊断、规范治疗”，来推进临床医生规范诊疗行为及达标治疗水平的提升，推动风湿科临床医生学习国际先进的诊断标准、达标治疗理念及复合评估工具的使用，也为风湿病患者提供更好地慢病管理和及时正确的指导。白求恩公益基金会田晓犁秘书长介绍到。

　　治疗不规范导致近五成患者两年内出现骨侵蚀

　　据了解，关节炎是世界头号致残性疾病，亚洲地区每六个人中就有一人在一生的某个阶段患上关节炎。关节炎共有100多种类型，其中致残率最高的当属炎症性关节炎。在风湿病学领域，炎症性关节炎主要包括类风湿关节炎、强制性脊柱炎银屑病关节炎。由于较高的致残率和复发率，风湿性疾病也被称为“不死的癌症”，其中尤以类风湿关节炎和强制性脊柱炎为重，该类疾病由关键致病因子——肿瘤坏死因子（TNF）诱发炎症并导致患者关节被破坏或僵化。据统计，我国类风湿关节炎的患病率为0.32-0.36%，强制性脊柱炎的患病率为0.3% ，两种疾病的患者人数将近一千万人。

　　由于患者和公众对这两种疾病的认知程度较低，治疗延误等不规范化的治疗现象十分常见，导致我国类风湿关节炎和强制性脊柱炎的疾病缓解率长期处于较低水平。数据显示，约50%的RA患者在诊断后2年内发展至中度关节功能丧失，高达60%的AS患者会发生不同程度功能丧失，有的甚至连日常生活都无法自理。

　　“RA/AS是一种严重危害人类健康、致残率很高的自身免疫性疾病。如果在病变的早期没有及时、合理地进行治疗，最终会侵犯全身各部关节，造成肌肉萎缩，关节变形。此时患者的日常生活都需他人协助，关节受累较多的患者更是终日不离床褥，不能动弹、无法工作学习而极度痛苦，对国家的经济发展、患者个人价值的实现都是很大的阻碍。因此，临床医生应尽可能给予患者早诊断，规范化治疗，使患者的病情可以得到充分控制并恢复正常行动和工作能力。这其中达标治疗是重点和关键，遵循达标治疗原则，给予合理治疗方案，让患者不仅能在较短时间内达到临床缓解，而且还能阻止疾病发展，减少致畸致残的发生率。”北京协和医院风湿免疫科主任曾小峰教授介绍。

　　达标治疗是疾病缓解的关键

　　达标治疗就是以病情缓解（包括临床缓解和影像学缓解）作为治疗目标，采取各种积极有效的治疗，在一定时间内将炎症或病情活动度降至较低水平或达到临床缓解。

　　“具体而言，达标治疗要求患者必须在风湿免疫科医生的指导下进行治疗，且要密切随访、根据具体情况及时调整治疗方案。病初每个月复诊调整，三个月全面评估疗效，不理想就尽快调整方案，从而尽快达到临床缓解或者至少是低度活动。一旦达到临床缓解就可以每三个月到半年再复查。” 曾小峰教授解释说。

　　2010年，全球风湿病学专家和患者共同组成的指导委员会在循证医学证据及专家意见基础上，明确了达标治疗是RA临床治疗的核心策略，随后，这一理念逐步扩展至AS等风湿疾病治疗中。研究证实，在早期RA患者中，达标治疗可以比常规治疗更好地、更早地控制疾病，显著改善患者预后，有助于患者尽早回归工作和各类社会活动，提升总体生活质量。

　　在中国达标治疗也早已开展，但由于大众对疾病的认知欠缺及治疗观念的不完善，导致目前在实际临床工作中的达标治疗率还很低，有文章报到仅为6%。因此提高达标治疗率，帮助患者回归正常生活，是目前中国治疗炎性关节病的关键点。

　　“从患者层面，达标治疗要求患者有较强的治疗依从性，按时复诊、遵医嘱服药。我们见过很多患者，久病成医，不遵循医生的治疗方案、或者觉得不疼了就是症状缓解了，就擅自停药，导致病情反反复复，最终又回到我们这里，这时候往往已经延误治疗、有一定程度的关节损伤了。上海长海医院风湿免疫科主任赵东宝教授说到。

　　协和医院风湿免疫科李梦涛教授补充到“此外，在实施达标治疗的情况下，由于患者需要在确诊后的第一年频繁地去医院复诊，有些患者会觉得相比之下花费更多了。其实患者第1年额外花费的精力和时间最终可使之后的就诊次数减少；对于获得持续缓解的患者，还可逐渐减停药物，长期下来反而可以降低和节省更多费用。”

　　多方发力推动风湿性疾病实现达标治疗

　　据了解，“恩行自如-白求恩·炎症性关节病达标阳光基金项目”，将呼吁临床医生、患者及家属、制药企业、公众媒体及多方参与，共同促进RA及AS的“早发现、早诊断、规范治疗”，从而提高该类疾病的治疗达标率。

　　“下一步，我们将成立以全国及各省风湿带头人组成的‘专家委员会’，召开征询意见会议、在各地区组织开展活动、分享各地经验，保证项目实施的科学性和高效性；其次，组织重要城市的专家做达标治疗巡讲活动，提高中国基层风湿科医生诊疗水平、普及达标治疗理念并强化复合评估工具的使用率。此外，我们还将通过建立微信公众号，推送科普文章、专家常见问题1分钟答疑视频等，使患者及家属得到准确的治疗及康复信息，从而获得达标治疗的信心和方法。”曾小峰教授介绍。

　　最后，与会专家共同呼吁：我国风湿性疾病治疗达标率低、患者致残率高，绝大多数患者因疾病控制不佳而极度痛苦。改变这一现状需要风湿科临床医生、患者及家属、企业、公众媒体等多方积极参与，方能促进炎症性关节疾病“早发现、早诊断、规范治疗”，为患者争取到更多、更好的卫生服务支持。

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