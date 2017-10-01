《高血压患者心率管理中国专家共识》在京发布

核心提示：由中国医疗保健国际交流促进会高血压分会、中国医师协会高血压专业委员会、北京高血压防治协会联合主办，人民卫生出版社《中国医学前沿杂志（电子版）》编辑部独家协办，北京专注文化传媒有限公司独家策划执行的“《高血压患者心率管理中国专家共识》发布会”在北京隆重举行。

2017年10月13日，由中国医疗保健国际交流促进会高血压分会、中国医师协会高血压专业委员会、北京高血压防治协会联合主办，人民卫生出版社《中国医学前沿杂志（电子版）》编辑部独家协办，北京专注文化传媒有限公司独家策划执行的“《高血压患者心率管理中国专家共识》发布会”在北京隆重举行。共识主要发起人北京大学人民医院孙宁玲教授，中国医学科学院阜外医院王文教授，以及共识参编专家、媒体代表、企业代表等共计70余人参加了本次发布会，会议由王文教授主持。

王文教授主持会议

孙宁玲教授简要介绍了《高血压患者心率管理中国专家共识》的制定背景和制定过程，她提到，由中国医师协会高血压专业委员会组织编写的《β受体阻滞剂在高血压应用中的专家指导建议》于2013年4月发布，该共识指出“高血压治疗的降压同时，需要常规检测并控制心率”。而2016年由欧洲高血压学会发布的《高血压伴心率增快患者管理第二次共识会议声明》一经推出再次引起人们对高血压患者心率管理的热议，该共识指出“心率增快是高血压患者普遍特征，大部分高血压人群可以从降低高心率的治疗中获益”。高血压患者的心率管理应受到更多的关注，而中国的现状是对心率管理重视程度不够，基于此，由中国医疗保健国际交流促进会高血压分会、中国医师协会高血压专业委员会、北京高血压防治协会联合制定的《高血压患者心率管理中国专家共识》编写工作应运而生。共识编写工作自2017年6月2日启动以来，20余位高血压专家先后多次研讨、反复推敲最终得以出版。这不仅是数万名从事高血压管理的临床医师的福音，更是2.7亿中国高血压患者的福音。

孙宁玲教授作报告

部分执笔专家简要介绍了循证和心率的定义、心率管理流程和临床建议等内容。

施仲伟教授作报告

冯颖青教授作报告

住友制药片剂产品组总监黄浩先生作为企业代表发言，他表示将全力配合学会做好共识的推广工作。

黄浩总监发言

共识制定过程中得到了默克雪兰诺有限公司、阿斯利康有限公司、住友制药（苏州）有限公司的支持。

据悉，近期将在全国范围内开展共识推广工作，希望广大医生、媒体界、企业界的朋友们都行动起来，为我国高血压患者的心率规范管理贡献一份力量。

附：《高血压患者心率管理中国专家共识》全文