爱胃一呼百应 奥林巴斯“胃爱公开课”重磅开讲

核心提示：作为传承八年的企业社会责任品牌活动，今年的“爱胃月”再次带来耳目一新的活动主题——“胃爱公开课”，为来宾们搭建了一个肠胃健康知识的趣味课堂。集科普性、互动性为一体的专业课、体育课、实践课和随堂测验等活动环节充分带动了现场参与者的热情。

伴随着开学季的新鲜与热闹，一堂别开生面的”公开课”在金秋十月重磅开讲。2017年10月12日，第八届奥林巴斯“爱胃月”——“胃爱公开课”活动于北京MIAMIO花园餐吧盛大启动。在众多来宾和媒体的见证下，奥林巴斯品牌战略本部本部长大浦康达先生、首都医科大学附属北京同仁医院消化内科主任钱冬梅教授和媒体代表一起，翻开了大型“胃爱公开课”书本的扉页，这标志着2017年奥林巴斯“爱胃月”活动正式启航。

作为传承八年的企业社会责任品牌活动，今年的“爱胃月”再次带来耳目一新的活动主题——“胃爱公开课”，为来宾们搭建了一个肠胃健康知识的趣味课堂。集科普性、互动性为一体的专业课、体育课、实践课和随堂测验等活动环节充分带动了现场参与者的热情。

奥林巴斯2017年“爱胃月”启动仪式

（左起：39健康网 副总编 王潍先生，奥林巴斯品牌战略本部 本部长 大浦康达先生，北京同仁医院消化内科 钱冬梅女士）

“胃爱”聆听 专业讲座解惑

10月12日，50家媒体齐聚MIAMIO花园餐吧，见证奥林巴斯“爱胃月”活动的盛大启动。下午两点，在来宾的热烈掌声中，“胃爱公开课”的开学典礼正式拉开序幕。奥林巴斯品牌战略本部本部长大浦康达先生出席了启动仪式并致辞，向到场来宾表示欢迎。大浦先生在致辞中回顾了爱胃月的发展历程，表达了奥林巴斯多年坚持这项活动的初衷——即积极倡导消化道疾病“早发现，早诊断，早治疗”的“三早”理念，唤醒公众对于肠胃健康的关注与重视。本次活动同时还邀请到了首都医科大学附属北京同仁医院消化内科主任钱冬梅教授，为现场来宾带来了一场精彩的爱胃知识讲座。从胃癌的成因到筛查肠胃疾病的手段，钱教授的生动讲解让来宾收获颇丰，消除了大家对内窥镜检查的恐惧心理，唤起了对内镜检查的重视与关注。讲座结束后，来宾们仍意犹未尽，积极地向钱冬梅教授和大浦先生提问，现场气氛非常热烈。

（“专业课”课堂）

互动课堂开启健康行动

本次，奥林巴斯“胃爱公开课”，不仅仅有医生专家带来的肠胃健康“专业课”学习。现场的来宾们还能分别在“实践课”和“体育课”上大展身手。实践课上，“学生们”可以近距离观看奥林巴斯的胃镜产品。这些平常只会在医院出现，在医生专家手中仪器，激起了大家的好奇心，纷纷上前动手操作，在模拟胃镜检查的过程中实地感受了医疗仪器的精密。而在会场的另一边，“体育老师”正带领来宾们进行活力有趣的体育课，“学生们”非常投入，一丝不苟地跟着拍打双手、按摩结肠、叩打肝脏，完成一系列刺激大肠活动、帮助气血流通的肠胃保健操。最后，来宾们还参加了检验学习成果的随堂测试，获得了代表 在“胃爱公开课”上表现优异的的毕业证书和礼品，半天的“胃爱公开课”也就此圆满地画上了句点。活动结束后，到场来宾纷纷觉得在今天的“公开课”上受益颇深，也表示希望借助奥林巴斯 “爱胃月”活动，能将守护肠胃健康的“三早”理念传播给更多的人，惠及大众。

（“实践课”课堂）

（“体育课”课堂）

公益接力 “胃爱”永不止步

此次启动仪式的精彩活动持续了三个小时，当天的课程虽然结束，但奥林巴斯的公益之路却永不止步。今年的“爱胃月”活动自10月起全程将持续三个月的时间，针对不同受众群体全面展开。10月底到12月，针对35-55岁的受众，奥林巴斯将在全国不同城市开展6-8场“胃爱公开课”活动，主要形式为专业讲座和互动课程，希望通过开展针对高发年龄人群的提前教育，帮助他们建立定期检查的健康意识。从11月到12月，奥林巴斯将在全国5-7个城市的儿童活动中心或者少年宫组织开展科普活动，主要针对小学生及其家长群体，用简单易懂的语言向他们介绍爱胃知识、提升他们对保护肠胃健康的认知。

自2010年起，奥林巴斯秉承着Social IN的企业经营理念，率先发起丰富多彩的肠胃健康公益活动，将每年10月定为 “爱胃月”，积极倡导“早发现，早诊断，早治疗”肠胃疾病的“三早”理念，唤醒公众对于肠胃保护的关注与重视。从健康讲堂、肠胃健康大型模型体验展，到爱胃骑行、“胃爱一起跑”迷你马拉松和“三早”小镇，每一年的“爱胃月”都在活动形式和内容上不断创新。多年来，奥林巴斯始终践行企业社会责任，依托在医疗领域的技术和资源实现自身发展的同时，也不断为社会创造新价值。未来，奥林巴斯仍将与时俱进开拓出更丰富精彩的活动形式，不断提升大众对肠胃健康的重视，携手大众共同守护健康幸福。