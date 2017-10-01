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第二十八届长城国际心脏病学会议隆重开幕

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2017-10-1339健康网
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核心提示：长城会历经28年，在全国心血管专家的精诚合作下，已发展成为国际知名的学术平台。中国心脏学会依托长城会全面展开国内国际合作，与各个协会进行深入协作，努力促进中国心血管诊治水平提高，希望与长城会一并成长。

　　2017年10月13日上午，又是一年金秋飒爽之际，随着一段绚丽的开场视频，期盼已久的第二十八届长城国际心脏病学会议、亚太心脏大会2017和国际心血管病预防与康复会议2017在北京国家会议中心盛大开幕。

大会主席、沈阳军区总医院的韩雅玲院士

　　首先，大会主席、沈阳军区总医院的韩雅玲院士以《心健康、新梦想》为题致开幕词。韩雅玲院士讲到，心血管疾病仍是全球死亡的首要原因，快速增长的心血管疾病给医疗支出带来了巨大的经济负担。我国城乡居民医疗支出不断攀升，超过了经济增长。面对这一严峻挑战，移动互联网带来了新的科技革命，有望提供有利的对策。移动互联网技术已广泛渗透到心血管疾病管理的各个方面，人工智能不仅是心血管疾病新的研究领域，也是中国医疗卫生的发展方向。为全面落实“健康中国2030”规划纲要，提高人民健康水平，应当大力推广心血管疾病互联网管理系统，构建心血管疾病互联网临床支持平台，通过互联网人工智能彻底改变现有的医疗模式。韩雅玲院士号召全体医师以开放的头脑、主动的思维、学习的心态拥抱和迎接互联网和人工智能PLUS心血管疾病防治时代的到来。

首都医科大学附属北京安贞医院院长魏永祥教授

　　随后，首都医科大学附属北京安贞医院院长魏永祥教授行开幕致辞。魏永祥院长表示，长城会和五洲会联手，立足国内，放眼世界，借助品牌优势，集中会议资源，坚守北京安贞医院“强专科、大综合”的创院理念。希望在场的医生手拉手，心连心，搭建交流互助的平台，为广大患者提供优质的服务。

中国医师协会会长张雁灵

　　中国医师协会会长张雁灵进行了开幕致辞，充分肯定了长城会对中国心血管事业的杰出贡献。强调这一盛会引领了中国心血管事业的发展，促进了心血管学科体系的建设，促进了心脏病学科的整合与合作，体现了现代学术会议的新模式。希望长城会抓住机遇，再上台阶，打造真正有影响、有质量、有特色的精品工程。

中国科学技术协会副主席、清华大学副校长施一公院士

　　中国科学技术协会副主席、清华大学副校长施一公院士作为特邀嘉宾进行了主题演讲。他以过去个人的经验与思考为缩影，投射出改革开放以来我国经济文化的发展巨变，希望在座的各位同道以开放的心态来拥抱世界的变化，投身到祖国建设的洪流之中。

长城青年医师奖

长城青年医师奖

长城青年医师奖

　　大会还为荣获长城青年医师奖的医生举行了颁奖典礼。西安交通大学第二附属医院王岗荣获一等奖，中国医学科学院阜外医院叶蕴青荣获二等奖，泰山医学院吕航吉、延安大学附属医院金春子、天津市南开医院赵凯、西京医院刘峰舟、中国医学科学院阜外医院刘冬获三等奖。

长城控烟先锋团队奖

长城控烟先锋个人奖

　　“长城控烟先锋团队奖”由北京市爱国卫生运动委员会办公室获得，上海市卫生计生委副主任吴凡教授荣获“长城控烟先锋个人奖”。王陇德院士、胡大一教授分别进行了颁奖。

中国心脏学会会长、中国医学科学院阜外医院张健教授

　　最后，中国心脏学会会长、中国医学科学院阜外医院张健教授走上主席台，对中国心脏学会的情况进行了介绍。中国心脏学会已于昨日在京正式成立，为实现“健康中国”的宏伟目标，学会以提高综合防治水平，促进全民心脏健康为宗旨，主要任务为推广以病人为中心的医疗服务模式，提高医疗服务质量和效率，缩小各地域之间的医疗差距，同时为卫生政策和法规制定提供支持。大会表决通过了中国心脏学会章程，并对学会的领导机构进行了选举，产生了第一届常务理事会。大会推举高润霖、胡大一、韩雅玲、葛均波、张运教授为名誉会长；选举阜外医院张健教授为中国心脏学会首任会长、北京安贞医院马长生教授为理事长；上海东方医院陈义汉院士为候任会长。拟成立34个专业委员会，6个工作组，进一步落实学会相关工作。学会的战略规划是借助这一平台，全面促进医疗质量的提升，以学术会议和公众教育为平台，促进临床研究，加强继续教育，提高全民健康意识和行医水平。学会的官方学术会议为长城会，官方教育网站为心在线。

　　长城会历经28年，在全国心血管专家的精诚合作下，已发展成为国际知名的学术平台。中国心脏学会依托长城会全面展开国内国际合作，与各个协会进行深入协作，努力促进中国心血管诊治水平提高，希望与长城会一并成长。

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