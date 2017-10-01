中国心脏学会成立：起步长城会，学科新高度

核心提示：他认为中国心脏学会的成立是长城国际心脏病学会议多年发展的必然延续。长城会是亚洲第四，中国第一的大型心血管学术会议，每年参会人数上万。在国际惯例上，学会与大规模会议是同时存在的。长城会这么大规模会议在组织发展上已经到了需要一个更强大的学会来带领它发展的阶段。

中国心脏学会（China Heart Society，简称CHS）2017年10月13日在北京国家会议中心宣告成立，这是第二十八届长城国际心脏病学会议期间的一个重磅新闻。中国心脏学会首任理事长马长生教授、现任会长张健教授，侯任会长陈义汉院士、常务理事吴永健教授出席新闻发布会，全面而详细地阐述了学会的成立背景、宗旨、任务和创新特色。中国心脏学会现任秘书长张萍教授主持会议。

学会成立是长城会发展的必然延续

中国心脏学会创始人之一，首任理事长，首都医科大学附属安贞医院马长生教授介绍了学会成立的背景。他认为中国心脏学会的成立是长城国际心脏病学会议多年发展的必然延续。长城会是亚洲第四，中国第一的大型心血管学术会议，每年参会人数上万。在国际惯例上，学会与大规模会议是同时存在的。长城会这么大规模会议在组织发展上已经到了需要一个更强大的学会来带领它发展的阶段。

中国心脏学会2017年10月13日在北京国家会议中心宣告成立

在这个基础上经过三年筹备，中国心脏学会终于在2017年10月12日下午正式成立。中国心脏学会以参与长城会的核心专家为主体，常务理事、理事共387位，都来自于长城会的学术委员会。学术委员会委员都是我国心血管病学各亚专科领域代表性的专家。未来中国心脏学会将继续秉承长城会的创新理念，带领长城会更好地发展。

中国心脏学会第一任会长张健教授介绍了中国心脏学会的宗旨和任务。学会的宗旨是提高全体心血管病医师的临床综合防治水平，促进全民心脏健康。中国心脏学会有七个方面的任务：

1. 加强健康教育，倡导健康生活方式

2. 推广以病人为中心的医疗服务模式

3. 提高医疗服务质量和效率

4. 完善心血管教育、培训和临床决策支持体系

5. 开展高质量临床研究

6. 制定心血管疾病防治标准与规范

7. 为卫生政策和法规制定提供支持

学会定位与未来工作方向

张健教授表示，在学会成立之前，中国已经有了中华医学会、中国医师协会等发展非常好的学会，中国心脏学会作为学会大家庭的一个新增成员，将向历史悠久的老学会虚心学习，并将在国家卫生计生委和其他相关管理部门的统筹安排下，与这些学会分工合作，承担具体业务，共同推进中国心血管事业的进步。他表示，中国心脏学会的定位是一个综合型的心血管学术平台，主要致力于全国心血管医师医疗水平的推进，医疗服务质量的提高，在具体方向上会把对医学继续教育培训和医疗质量改进作为工作重点。

张健教授介绍，学会准备成立34个专业委员会，6个工作组，围绕心血管病学最重要的问题来展开工作。学会已经制定了明确的战略规划。一方面要继续发展长城会的学术会议平台，另一方面在公众教育、临床研究、继续教育、医疗质量提升方面也要狠抓力推。中国心脏学会将承担国家卫生计生委能力提高与继续教育中心的医学继续教育项目，致力于心血管医师能力提高和服务水平的提高。另外，中国心脏学会将通过建立医疗质量的评估体系来提高临床医疗服务水平，主要包括医疗质量监测、临床数据的分析等。学会也将与美国心脏病学会（ACC）、美国心脏协会（AHA）、欧洲心脏病学会（ESC）等国际学会和国内的中华医学会等学会开展密切的交流和学习。

中国心脏学会常务理事吴永健教授表示，中国心脏学会未来一个重要的任务是加强和全世界各个学会的协作，为中国医生搭建一个更大的舞台，让他们在国际上有更好的展示机会。同时，我国已经进入了一个创新的时代，现在心血管创新有很多。有些医生在临床实践当中有很多想法，但很难变成现实，需要行业提供一个舞台。中国心脏学会的成立有一个很重要的目标，就是要创新，在某些领域中引领学科发展。

如何建立创新机制也是学会正在考虑的问题，具体的机制正在商讨形成中。比如有青年医师说，希望未来长城会有关于创新的奖项。另外，是不是医生有想法就可以给他一个项目？或者如果项目已经立项了，给予一定鼓励？这样让有想法的医生来做更多的创新。很多年轻医生早期的创新不一定成熟，所以学会也会建议专家团队帮助优化他的想法，给他提出更多建设性的建议。

新构架、新模式：学会会长轮值制度

马长生教授说，现在国际上学会的发展模式是一年一任主席，形成一个集体领导班子。中国心脏学会同样采用轮值制度，会长一年轮换一次。他强调在学术上一定是要靠集体，而不是靠个人。吴永健教授表示，在中国心脏学会成立的筹备过程中，整个团队一直强调的是奉献精神，每个人尽职尽责为学会承担自己应尽的责任。中国心脏学会的未来发展都会采取轮值方式，就像医生值班一样，强调的是责任和奉献。

侯任会长陈义汉院士用24个字浓缩表达中国心脏学会的三个特点：

1 开放包容，合作分享；

2 服务意识，奉献情怀；

3 专业至上，引领领域。

他解释说，学会有着浓烈的服务意识和奉献情怀，服务于中国医生，服务于中国心脏病患者的健康。同时学会也承载着国家和时代的使命，起到引领和担当的作用。