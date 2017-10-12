不要以为吃素就健康，长期吃素也会引起胆结石！

随着现代社会逐渐增高的高血脂、高血压、高血糖、高尿酸等富贵病，受其“威胁”的人也越来越多。在养生、减肥等思想的指导下，不少人灭掉“食肉欲”，转而选择他们认为更为健康的素食。但是，在我们的饮食生活中，对人体有益的各种元素都是必不可少的，无论少了哪一种元素对于身体来说，都意味着潜在的危险!

素食有优点亦有风险，长时间的纯素食，就很容易造成微量营养素的缺乏，如钙、铁、锌、硒及维生素A、D、B12等，除此之外还会造成以下伤害。

1、导致不孕

近年来，”吃素”逐渐成为了一种时尚的生活习惯。尤其是身材较为丰满的女性，甚至把吃素当成生活习惯，想能以此达到减肥的目的。不可否认，多吃蔬菜水果等富含纤维的食物，的确对减肥有帮助。不过，最近医学界研究证实，女性常食素，会对体内激素分泌造成破坏性影响，严重的甚至可能导致不孕。

2、不利于降压

只吃素食，拒绝任何荤腥。其实，这样不仅不利于健康，也不利于高血压的控制。拒绝荤腥，只吃素食，其结果是血管弹性变差，会导致血压居高不下。专家指出，血液中的血脂如果偏高，是可以用药物驱除的，假如血管弹性变差，就很难恢复了，而血管弹性差的结果会导致血压居高不下。

3、引起胆结石

长期吃素有增加患胆结石的风险，尤其是老年人，研究证明，老年胆结石患者有近半数由单纯素食引起!虽然素食有诸多的好处，但完全素食可导致缺铁性贫血和缺钙。长期以素食为主，含纤维素类食物影响胆汁的分泌与浓缩，使胆汁长期在胆囊淤积形成结石。同时，素食者往往维生素A、维生素E摄入不足，这两种维生素缺乏，使胆囊上皮细胞容易脱落，从而导致胆固醇沉积，也容易形成结石。

如果患有胆结石，会出现腹痛、消化不良、发热等情况，当然这并非所有胆结石患者都会出现的。随着科学水平的发展，胆结石的治疗方法有很多种。

进行手术治疗，包括传统开腹手术切除胆囊和腹腔镜微小切口切除胆囊。手术创伤度小，恢复时间快，但是胆囊摘除之后可能会出现种种后遗症，一般不建议患者使用。

2、中医治疗，如有50年治疗结石经验的长根堂国医馆，其独创的长根排石法，采用中草药方剂，将疼痛的病理现象转化为排石的生理现象，顺利排出结石，也因此被称为“分娩排石法”，是目前治疗结石的选择。

最后在这里也提醒全素主义者，一味吃素食也可能导致营养不良、缺钙、贫血等一系列反应。所以均衡搭配，才是我们最正确的选择!

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