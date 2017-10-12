南京肛泰医院告诉你为什么爱干净的女孩都赶不走这“偷粪老鼠”

老鼠，我们都知道它喜欢打洞，有这样一只老鼠，把洞打到人身上了。打洞的目的是偷盗肠腔里的粪便。所以，如果你被它打到了，你就可能有有两个排粪口，洞门和这个“老鼠洞”。当然你身上不会真的有老鼠，这只老鼠其实是肠道内的细菌，但这个“老鼠洞”是真的，只不过它的真实名字叫肛瘘。

肛瘘在人们的生活中是比较常见的，它号称肛门良性的杀手，它会疼痛流脓，让你苦不堪言!即便是对于一些爱干净的女性而言，也可能会被肛瘘找上。因此对于肛瘘疾病的预防问题，南京肛泰医院提醒大家必须要多加重视。通过平时生活中建立好的膳食习惯，养成好的排便习惯以及一旦出现肛瘘立即进行抗感染治疗等来更好降低患上肛瘘疾病的概率。南京肛泰医院专家朱传娣表示，即便是爱干净的女性，其也可能会被肛瘘所困扰。因此，大家若想更好预防肛瘘，单纯爱干净是远远不够的。

建立正常的膳食习惯

肛瘘疾病的发生，与患者在平时膳食习惯不良有关。大家若想更好预防肛瘘，就要注意建立一个正常合理的膳食习惯，多吃清淡含丰富维生素的食物，如绿豆、萝卜、冬瓜等一些新鲜的蔬菜以及水果。而对于久治不愈的虚证肛瘘患者，需要多进食一些蛋白质食物，如瘦肉、牛肉、蘑菇等。

养成良好的排便习惯

人们在平时养成好的排便习惯，同时在排便时保持坐浴清洁，对于预防和防止肛瘘感染有很大的帮助。另外，还要注意避免出现便秘问题。这是由于便秘长时间存在，也会增加肛瘘疾病发生率。

肛瘘形成立即进行抗感染治疗

人们一旦被肛瘘困扰，就要及时进行抗感染方面的治疗。与此同时，多加注意卧床休息，尽量减少活动量。饮食方面，要注意清淡且进食容易消化的食物，远离辛辣刺激性食物。对肛瘘局部，可熏洗，坐浴或热敷。

当人们在肛瘘出现之后，会引发诸多并发症，因此对于肛瘘疾病，人们在患病之后，要注意尽快治疗，去正规的肛肠医院，这样才能更好避免并发症的问题出现。南京肛泰医院拥有医术精湛的专家团队，多年来医院培养和引进多名肛肠名医。并且医院肛肠科所有的疾病诊疗，均由资深肛肠医生组成，他们均有着精湛的专业技术，从医几十年的专家亲临亲诊、全程把关、规范化操作，高度保障患者安全。

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