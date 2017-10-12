细菌性阴倒炎的症状有哪些 对症下药才能好得快

细菌性阴道炎是女性的常见病，约有75%的女性一生中至少感染一次，其中2至3成的患者会因细菌性阴道炎而致不孕(世界卫生组织指出)。这其中不乏患者对细菌性阴道炎的症状有哪些掌握不足，不对症、私自乱用药物，致使疾病严重。

现代医学认为，细菌性阴道炎是一种以加德纳杆菌及各种厌氧菌为主的混合阴道感染性疾病。至于细菌性阴道炎的症状有哪些，轻度外阴瘙痒或灼热感，阴道分泌物增多且呈灰绿色糊样，伴有烂鱼样恶臭。但也有约38%的患者没有这些症状，她们以不孕症、人工流产前后出现腹痛以及不明原因的阴道流血来就诊时才被检出来[1]。

了解了细菌性阴道炎的症状有哪些之后，患者朋友们可根据自身症状进行自测，如不能准确判断是否患有细菌性阴道炎，去医院寻求医生帮助。

此外，满足以下 3 条也可诊断为细菌性阴道炎(医院也常用此细菌性阴道炎检测方法)[2]：

① 阴道分泌物为匀质稀薄的白带;

② 阴道p H>4.5(正常阴道p H≤4.5);

③氨臭味试验阳性。取阴道分泌物少许放在玻璃片上，加入10%的氢氧化钾液1-2 滴，产生烂鱼样恶臭味即为阳性。

准确判断是否得了细菌性阴道炎是此病治疗的关键。当前，可有效缓解细菌性阴道炎症状的药物很多，但康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊以其疗效好、安全性高等优势从众多同类药物中“脱颖而出”。康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊内含硝呋太尔和制霉素两大主要成分，硝呋太尔是一种呋喃类衍生物，抗菌活性较强，对细菌、滴虫、白色念珠菌、衣原体等微生物具有较强的抗菌作用，而且不会产生耐药性;制霉素是一种多烯类抗生素，抗菌谱较广，可抵抗多种真菌，因此此药对细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎、念珠菌性阴道炎(霉菌性阴道炎)、阴道混合感染均有很好的治疗效果，且有相关研究显示，此药治疗上述阴道炎不但疗效确切，且复发率低、不良反应少[3]。

综上，通过对细菌性阴道炎的症状有哪些的了解，我们可自行初步判断是否患有此病。与此同时，如到医院检查后明确诊断，还要正确使用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊加以正规治疗，疾病才能好得快且不易反复。

参考文献

[1] 邓艳玲，卢德武，王慧媛等. 细菌性阴道病的诊断和治疗[J]. 中国现代药物应用，2010,4(17)：44.

[2] 卫娟丽. 细菌性阴道炎的诊治方法[J]. 护理管理，2010，14(2)：161.

[3] 胡竹莲，徐慧. 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗细菌性阴道炎的疗效观察[J].实用妇科内分泌杂志，2016,3(8)：28-30.

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