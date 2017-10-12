霉菌性阴道炎老不好 防治工作未做好

关于霉菌性阴道炎，大多数女性朋友可能会有这样的疑问：天天清洗外阴，患病后就没过过性生活，这病怎么还能复发?对此，小编查阅相关书籍发现，霉菌性阴道炎老不好的原因有很多，主要是患者朋友的防治工作没有做到位。

想要做好防治工作，首先要找准此病发生的源头并做足相关准备，为此，小编先给大家介绍一下霉菌性阴道炎的“罪魁祸首”——霉菌。霉菌是一种条件致病菌，它在生活中无处不在，一旦有机会，就会在我们人体某个湿润、温暖的角落大量繁殖，例如隐蔽的指甲缝、时常闷不透气的脚、多汗的皮肤褶皱、充满酸性消化液的胃肠、潮湿温暖且抵抗力低下的阴道……

据统计，有75%的女性一生中至少患过一次霉菌性阴道炎，却不会有75%的女性会患上灰指甲、体癣等，足以见得霉菌偏爱阴道。那么面对喜欢“伺机行动”大量繁殖的霉菌，我们该如何做好防治工作呢?接下来小编就要给大家敲黑板划重点啦!

霉菌性阴道炎的预防工作该这样做：

1、不滥用抗生素

日常生活中，人们咳嗽了、发烧了、头痛了，都会选择用抗生素治疗。殊不知，抗生素在杀灭致病菌的同时，还会抑制部分有益菌群，而未被抑制的和外来耐药菌就会趁机大量繁殖，这其中就包括霉菌。因此，使用抗生素要慎之又慎(遵医嘱)。

2、不过度清洁外阴

很多女性朋友认为用市面上的妇科洗剂清洗外阴，就不会遭受霉菌性阴道炎的侵扰。实则不然，清洁不当、清洁成癖也会埋下霉菌感染的隐患。频繁使用妇科清洁洗剂、抑菌护垫等，可能会破坏阴道本身的微环境，使阴道内菌群失调，阴道的自我抗菌能力降低，霉菌便易于入侵而引发霉菌性阴道炎。因此，没有特殊情况时，只需用清水清洗外阴即可。

3、使用公共用具时要注意

公共场合的一些设施，如宾馆里的抽水马桶、浴盆、卫生不佳的床铺，人山人海的公共泳池等，都可能隐藏着大量的霉菌，一旦与之接触，便可能诱发霉菌性阴道炎。因此，女性朋友出门在外时，要养成良好的卫生防范意识，不使用宾馆的浴盆，睡觉时要穿着自带的睡衣睡裤，使用抽水马桶前要在马桶上垫卫生纸等等。

霉菌性阴道炎的治疗工作该这样做：

1、治疗原则

去除诱发因素，缓解症状，改变阴道内环境，力求治好。

2、药物治疗

目前，霉菌性阴道炎治疗以局部用药为主，一般用药后2-3日症状减轻或消失(据个人情况而定)。临床广泛推荐的局部外用药物为康妇特复方莪术油栓，该药为中西药复方栓剂，中药成分莪术油行气活血、消积止痛、活血化瘀、去腐生肌，还能增强机体的免疫机能;西药成分硝酸益康唑为抗真菌药，对霉菌抗菌活性尤强。二者联用，协同杀菌并促进创面愈合，且不良反应较少，适用于念珠菌性外阴阴道病(霉菌性阴道炎)、滴虫性阴道炎及中轻度宫颈炎的治疗。

通过以上小编的介绍，相信大家可以很好的做到霉菌性阴道炎的防治工作。其实霉菌性阴道炎的防治并不难，患病后遵医嘱选用合适的药物，并在生活中多加注意，反复发作的霉菌性阴道炎也能被治好!

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