滴虫性阴炎症状勿忽视 自我诊断很必要

夏日炎热，很多女性朋友喜欢以游水的方式降温。殊不知，如果去清洁条件差的游水场所，很容易感染阴道毛滴虫，引发滴虫性阴道炎。因此，密切重视滴虫性阴道炎症状，尤其是在夏季，如能尽早进行自我诊断，便能将疾病扼杀在“摇篮”里。

了解滴虫性阴道炎的传播途径 防患于未然

与其等到出现滴虫性阴道炎症状再进行自我诊断，不如先了解滴虫性阴道炎的传播途径，做到未病先防。滴虫性阴道炎的传播途径包括直接(性生活)和间接两种，在国外，滴虫性阴道炎主要通过性生活感染，我国则有所不同，由于我国人口众多，公共卫生设施较发达国家相对落后，因此，公共场所的间接接触是主要的传播途径。例如，被带虫者分泌物污染的公共浴池坐椅或公共厕所坐便器，后来者如果直接坐在坐椅或坐便器上就有可能被感染。另外，消毒不严的游泳池和公共浴池的盆塘、借穿他人内裤、租用不洁泳衣等都可能造成滴虫的感染。

通过滴虫性阴道炎症状掌握自我诊断疾病的方法

1、白带性状的改变

滴虫性阴道炎患者的白带呈黄绿色，量多，且含有细小的泡沫。

2、外阴瘙痒

不同程度的外阴瘙痒也是常见的滴虫性阴道炎症状，且瘙痒部位主要集中在阴道口及外阴，同时还可伴有烧灼感。

3、尿频、尿急、尿痛甚至尿血

若滴虫性阴道炎合并尿路感染，则偶可伴发尿频、尿急、尿痛甚至尿血。

确诊滴虫性阴道炎后正确的应对方法

通过滴虫性阴道炎症状进行自我诊断之后，到医院进行阴道分泌物检查明确诊断，如明确患有滴虫性阴道炎，应积极治疗。因为，一旦罹患此病，不论出现何种滴虫性阴道炎症状，均会在一定程度上影响到患者朋友的生活与工作。

滴虫性阴道炎治疗并不困难，但前提是治疗期间禁止夫妻生活、男女同治，规范治疗、遵循医嘱、不擅自用药。对于滴虫性阴道炎，目前临床主要采用局部用药的治疗方式，比较常用的药物有康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊，该药为广谱高效抗菌复方，能够治疗多种常见阴道感染。其主要成分硝呋太尔为硝基呋喃类衍生物，具有很强的抗细菌、抗原虫(滴虫、阿米巴虫、贾第虫)、抗衣原体和支原体活性，并具有一定的抗真菌活性。另外，该成分还能保留阴道乳酸杆菌，促进阴道正常菌群恢复，有效预防滴虫性阴道炎复发。

温馨提示：滴虫性阴道炎如未及时治疗，则很可能并发滴虫性尿道炎、膀胱炎、前庭大腺炎等，还可吞噬精子，引发不孕症。因此，女性朋友们切勿忽视滴虫性阴道炎症状，学会自我诊断，早发现早治疗，才能避免滴虫性阴道炎危害的发生。

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