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硝呋太尔制霉阴道软胶囊 帮你解除阴道炎烦恼

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2017-10-12
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　　滴虫性、细菌性、霉菌性阴道炎是育龄期女性常见的妇科病，甚至有人同时患有2种或2种以上上述阴道炎，给治疗带来了很大不便。有人提出用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗阴道炎，那么该药能不能有效的解决阴道炎难题呢?

　　想了解康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊能不能有效治疗阴道炎，我们先来大致了解下滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎以及混合性阴道感染。

　　滴虫性阴道炎是由阴道毛滴虫引起，分泌物主要为黄绿色脓性泡沫状，此病一般可通过性交传播。

　　霉菌性阴道炎主要由白色念珠菌感染引起，症状表现为外阴、阴道瘙痒、灼热、疼痛，豆腐渣样白带，偶伴尿频、尿痛及性交痛等。

　　细菌性阴道炎为阴道内正常菌群失调所致的一种阴道混合菌群感染，伴有厌氧菌感染，可产生胺类物质，碱化阴道，使阴道分泌物增加并有烂鱼样恶臭。

　　研究者王东红等人进行的混合性阴道感染治疗临床观察中发现，妇产科门诊就诊的混合性阴道感染人数占总阴道炎发病总数的32.03%，也就是约占妇产科门诊阴道炎发病总数的1/ 3。而且，临床实践发现，混合性阴道感染的治疗效果不好,这是为什么呢?分析原因可能是阴道乳酸杆菌减少，致病菌耐药性增加，阴道微生态被药物及致病菌破坏,以及患者自身抵抗力下降等。因此，混合性阴道感染需要一种广谱抗菌活性高、耐药性低、安全性高的药物。康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊是这样的药物吗?

　　康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊是由硝呋太尔和制霉素组成的复方制剂，硝呋太尔针对导致妇女生殖系统感染的细菌、滴虫和念珠菌都有效，并且没有耐药性;制霉素具有广谱抗真菌的作用，可以很好的抑制白色念珠菌。这两种成分联合，广谱抗菌，专业强效，适用于滴虫性、细菌性、霉菌性阴道炎及阴道混合感染。此外，康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊在治疗阴道炎的同时，还能保留阴道乳酸杆菌，促进阴道酸性环境的恢复，减少复发;且此药采用软胶囊剂型，含量准确、均匀性好，用后舒适。

　　说到这里，不禁有人会问，康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗混合性阴道感染疗效真的那么好吗?让数据来说话。《中国现代药物应用》2014年发布的一项研究结果显示，应用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗混合性阴道感染的总有效概率可达到97.5%;研究者王东红等人的研究结果显示，采用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗混合性阴道感染的总有效概率能达到88.41%;研究者崔艳梅等人的研究证实，康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊用于混合性阴道感染的总有效概率能高达92.31%。并且，这些研究均证实，应用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗后，阴道炎复发率明显较低，且未出现任何不良反应。

　　此外，康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊在使用上也很简单：于每晚临睡前清洗外阴后，将1粒栓剂放入阴道深处，连用6天为一疗程，最少使用2个疗程。

　　最后，还需要提醒大家的是，无论是滴虫性、细菌性、霉菌性阴道炎的治疗，还是混合性阴道炎的治疗，除了正确使用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊，患者自身还应多注意卫生，治疗期间禁止性生活，性伴侣也应同时检查或治疗。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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