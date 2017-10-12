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滴虫性阴炎症状与霉菌性阴道炎症状该如何区分

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2017-10-12
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　　霉菌性阴道炎与滴虫性阴道炎是女性常见的两种阴道炎症，很大一部分患者不知如何区分两者。其实，从这两个病的症状上讲，霉菌性阴道炎症状与滴虫性阴道炎症状的区别还是很明显的，今天我们就一起来了解下。

　　霉菌性阴道炎与滴虫性阴道炎症状鉴别一：白带

　　霉菌性阴道炎：白带增多且比较粘稠，呈凝乳状、豆渣状。

　　滴虫性阴道炎：白带增多且为黄绿色带脓，常呈泡沫状。

　　霉菌性阴道炎与滴虫性阴道炎症状鉴别二：瘙痒

　　霉菌性阴道炎：外阴、阴道出现瘙痒、灼烧感。瘙痒症状严重时，坐卧不宁，痛苦异常。

　　滴虫性阴道炎：瘙痒部位主要为阴道口及外阴，间或有灼热、疼痛、性交痛等。

　　霉菌性阴道炎与滴虫性阴道炎症状鉴别三：其他症状

　　霉菌性阴道炎：小便疼痛，外阴周围常发红、水肿，也可出现尿频、尿痛、性交痛等。另外，尚有10%左右妇女及30%孕妇虽为霉菌携带者，却无任何临床表现。

　　滴虫性阴道炎：若尿道口有感染，可出现尿频、尿痛，有时可见血尿。另外，某些带虫者阴道内有滴虫存在，但无炎症反应。

　　值得注意的是，滴虫性阴道炎大多通过性交传播，也可通过接触被滴虫感染的公共坐便器、浴盆、浴池坐椅、毛巾等被传染。而霉菌性阴道炎亦可通过性交传播，在孕妇、糖尿病患者、接受大量雌激素治疗者、过度讲究卫生者中较为常见。

　　了解了霉菌性阴道炎与滴虫性阴道炎症状的区别，就是如何治疗了。

　　对于这两种阴道炎，目前主要是外用药物治疗，临床常推荐的外用药物为康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊。康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊是由硝呋太尔和制霉素组成的复方制剂，其中，硝呋太尔为广谱抗菌药，针对导致女性生殖系统感染的细菌、滴虫和念珠菌均有效;制霉素为多烯类抗生素，具有广谱抗真菌作用，安全性高。因此，康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊广泛适用于滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎以及阴道混合感染，同时此药也是孕期可在医生指导下使用为数不多的产品。

　　霉菌性阴道炎和滴虫性阴道炎症状虽不同，但都可以应用康妇特硝呋太尔制霉素阴道软胶囊治疗，这里需要注意几点，在应用药物治疗的同时，性伴侣应同时治疗，并且治疗期间应避免性生活，内裤应勤洗勤换，清洗用具(盆、毛巾等)应煮沸消毒。

　　读完这篇文章，相信大家已经知道如何区分霉菌性阴道炎和滴虫性阴道炎症状了。最后，还要提醒广大阴道炎女性朋友们，无论是哪种阴道炎，都应在医生指导下进行正确的治疗，坚持用药，才能达到治好疾病的目的。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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