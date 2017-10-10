远盟康健“智慧救援”即将亮相云栖大会 “互联网+急救”成支付宝小程序标杆

十一假期已经结束，即将于10月11日开幕的云栖大会正式进入倒计时阶段。此次云栖大会将迎来蚂蚁金服带来的支付宝小程序全新体验，而之前在“蚂蚁开放日小程序专场”上就赚足眼球的“智慧救援”也将成为此次推介的重点对象。

自支付宝小程序上线以来，凭借其对B 端商户的高度理解以及应用场景与发展方向的充分融合赢得用户的一众好评。而在蚂蚁金服通过前期的评估和推荐下，远盟康健将成熟运营十年的急救业务进行“小程序化”的改良，“智慧救援”与ofo小黄车、优客工场等一起成为首批受邀小程序上线开发者。而远盟康健——这家中国领先的第三方紧急救援管理及健康医疗服务提供商——究竟对“互联网+急救”做了怎样的颠覆式创新，10月11-14日，远盟康健“智慧救援”小程序与您相约云栖小镇。

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