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光瀚健康集团捐助成立 “光瀚珍珠班”

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2017-10-10
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　　近日，光瀚健康集团的代表们在首席运营官郭懿博士带领下来到四川省马尔康中学，参加“光瀚珍珠班”开学典礼，并与“珍珠生”们进行零距离交流，了解他们的学习生活等。

　　“光瀚珍珠班”为光瀚健康集团与新华爱心教育基金会合作的 “捡回珍珠计划”公益助学而捐助成立。光瀚健康集团认为：除了健康，教育也是最伟大的慈善，光瀚将以实际行动，带领员工一起参与到慈善事业中，践行企业价值观!新华爱心教育基金会的 “捡回珍珠计划”，主要与国内各地重点高中合作，在该校成立一个有40-50名学生的珍珠班，为那些因家庭特困而面临失学的学业特优生，提供三年学费、住宿费及生活费，帮助他们完成高中学业。从2004年至今，新华爱心教育基金会已在全国25个省市，与175所中学进行合作，开设了1113个珍珠班，培养“珍珠生”共计55160名，为那些因家庭贫困被迫放弃学业的孩子带去了希望。

　　今年7月，光瀚健康集团与新华爱心教育基金会正式达成合作，开启公益助学，捐助成立“珍珠班”。签约仪式上，光瀚健康集团首席运营官郭懿博士承诺：今后光瀚每做一份基因检测，都将捐出一份爱心慈善，用于“光瀚珍珠班”。与此同时，光瀚的全体员工也将以志愿的形式帮助珍珠生们，成为传播爱与健康的使者。

　　2017年9月24日，光瀚健康集团的代表们等来到四川省马尔康中学，参加头一个“光瀚珍珠班”的开班典礼。光瀚集团首席运营官郭懿博士、新华爱基金会代表甘妹琳女士、马尔康中学胡洪军校长先后致辞，“珍珠生”代表们也进行了发言，并向嘉宾们献上哈达，表示了感谢和敬意。会后，代表们与“珍珠生”进行了深入的接触交流。

　　9月25日上午，马尔康中学的校领导就学校现状做了详细介绍。在谈及本次“光瀚珍珠班”学生的选择标准时，校领导说，这些学生主要是莫尚华校长根据录取名单结合电话核实和家庭实地考察两部分内容综合确定的。校领导承诺，学校方面会特别注重“珍珠生”们品德的培养和学业的进步，并对未来“珍珠班”在学校的发展做了积极规划。此后，莫校长带领代表们实地家访了部分“光瀚珍珠班”家庭，进一步了解了学生的家庭状况、生活环境、个性以及在家里的表现。在晚上，代表们组织“光瀚珍珠班”学生开展体验式活动，培养学生们的沟通和协助能力，增进了学生们之间的感情。

　　光瀚健康集团一直以来秉承“架起科学家和老百姓的桥梁，做传播爱与健康的使者”的使命和价值观。与新华爱心教育基金会合作的“捡回珍珠计划”公益助学项目，是光瀚健康集团践行自身价值观的一大步。光瀚的全体员工也会做出实际行动，参与到慈善事业中来，坚定信念，做传播爱与健康的使者。光瀚健康集团承诺，“每做一份基因检测，捐出一份爱心慈善”。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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