世界心脏日：浙江六城联动测血脂 倡导管理胆固醇防心梗

核心提示：国务院办公厅印发的《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》中明确要求，到2025年，我国35岁以上居民年度血脂检测率达30％。今年5月，由中国心血管健康联盟、中华医学会心血管病学分会等单位发布的《中国心血管健康指数（2017）》表明，浙江省心血管健康指数排名全国第三。

9月29日“世界心脏日”之际，由国家卫生计生委疾控局、宣传司、中国健康教育中心、中国记协办公室联合发起，辉瑞中国支持的“中国健康知识传播激励计划（胆固醇管理 2017）”浙江启动会在杭州举行。国家卫生计生委疾控局、浙江省卫生计生委、省心脑血管病防治研究中心、疾控中心以及各市级相关部门代表、专家代表等参加系列活动，并呼吁全社会行动起来，参与血脂检测，管理胆固醇，防心梗。

城市联动，推动血脂检测

“中国健康知识传播激励计划（胆固醇管理 2017）”浙江启动会

据悉，国务院办公厅印发的《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》中明确要求，到2025年，我国35岁以上居民年度血脂检测率达30%。今年5月，由中国心血管健康联盟、中华医学会心血管病学分会等单位发布的《中国心血管健康指数（2017）》表明，浙江省心血管健康指数排名全国第三。在世界心脏日之际，浙江省相关部门进行前期动员，并开展“六城联动”大型血脂检测活动，倡导公众管理胆固醇，防心梗。

防心梗，从知晓血脂开始

浙江省心脑血管病防治研究中心主任、浙江医院院长严静教授介绍说，低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）俗称“坏胆固醇”，与诸多心血管疾病关系密切。“坏胆固醇”水平升高会导致动脉粥样硬化，进而造成血管狭窄，引发冠心病和脑卒中等心脑血管疾病。更危险的是，不稳定的斑块破裂或血栓脱落，会短时间内堵塞血管，导致心梗，危及生命。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院心内科主任傅国胜教授也特别指出，心梗是非常危险的，甚至可以在几分钟内夺走人的生命。一定要及早识别心梗症状，及时就医。心梗的常见先兆症状有下列几种：近期内心绞痛发作频繁；突然感到胸闷不适，并在活动后有心悸、气短、呼吸困难的表现；胸痛剧烈，并伴有恶心呕吐、出汗、胸闷、心慌等症状。患者在出现上述任一症状后，应及早到医院诊治。

心梗如此可怕，应该如何预防呢？浙江省心脑血管病防治研究中心副主任俞蔚强调指出，心梗是可防可控的，心梗的主要危险因素包括血脂异常、高血压、糖尿病和肥胖、吸烟等，其中血脂异常是最常见的因素之一，定期测血脂，是防心梗的重要举措，防止心血管疾病的发生，从测血脂开始，了解你的“坏胆固醇”数值。

管住“坏胆固醇”，是防心梗的关键

“不同人群‘坏胆固醇’的指标不同”，俞蔚主任介绍说，“因此化验单上这一项没有‘↑’也不可掉以轻心，而更应关注自己‘坏胆固醇’的目标值。”

普通人群的“坏胆固醇”应控制在3.4mmol/L以下；对于已经明确诊断患有冠心病的，则要控制在1.8mmol/L及以下。同时，“坏胆固醇”水平越低，防心梗的效果越好。

据悉，除杭州外，该项目还先后在浙江宁波、温州、丽水、湖州和衢州等重点城市开展大型血脂检测和胆固醇教育等系列活动。

中国健康知识传播激励计划（胆固醇管理 2017）

“中国健康知识传播激励计划”是由国家卫生计生委疾控局、宣传司、中国健康教育中心、中国记协办公室等联合发起的大型健康传播公益项目，迄今已进入第十三年。该项目自2005年起每年选定威胁大众健康的慢性疾病或危险因素作为主题，由政府主导发动全社会共同参与，推动相关健康知识传播。胆固醇升高是发生动脉粥样硬化诱发心梗、脑梗的重要而独立的危险因素，今年是“中国健康知识传播激励计划”连续第四年以“胆固醇管理”为核心内容，呼吁全社会行动起来，管好胆固醇，保护血管健康。