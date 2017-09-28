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究竟是什么人物，居然敢单挑当红巨星月饼君？！

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2017-09-28
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　　几千年来，月饼君一直稳居中秋霸主之位。大权在握，月饼君自然就越来越傲娇，动不动就耍大牌。因此，有不少仗义人士，前来应战月饼君，借此让月饼君收敛一下自己的傲气。

　　其中，实力最强者，当属康鲜参。大战三个回合下来，逼得月饼君节节败退。现在，让我们回顾下这精彩的过程。

　　一回合 ：斗颜值

　　月饼君一登场，只见他油光满面，肚子圆滚滚，再加上金黄大袍，颜值低到结冰啊!

　　且看康鲜参，身穿一袭淡黄衣衫，微风吹过，飘来一阵似有若无的甘甜清香。相貌神采飞扬，十分清雅俊秀，乃天下间罕见的美男子。不过话说回来，长白山下修炼多年的康鲜参，深得大地精华的滋润，有这番颜值，实至名归。

　　一回合，颜值比拼，月饼君败。

　　二回合 ：论实力

　　都说颜值不够实力来凑，可月饼君不专心做月饼，偏要靠噱头来炒作。韭菜月饼、巧克力香辣牛肉月饼、笋干猪肉月饼等轮番登场，个个奇葩。听说还有个竹炭月饼，号称能吸附体内的脏东西?天呐，不要欺负我读书少啊!

　　康鲜参就不一样了，不仅颜值在线，而且众多技能加身，令人刮目相看。

　　强身健体技能。康鲜参乃暖男一枚，自带的人参皂苷和人参多糖可多层次调节身体免疫机能，改善粉丝们机体免疫力，身子虚弱的粉丝使用该技能，立马战斗力飙升，分分钟carry全场!

　　安神抗疲劳技能。傍身康鲜参的人参多肽和氨基酸，能助现代生活压力大的白领们安神静心抗疲劳，战斗值持续在线。

　　滋补养颜技能。此技能可帮助使用者延缓衰老，让皮肤水润有弹性，保持健康年轻状态，深受女孩子的青睐呢。除此之外，还能帮助长辈们强身健体，延年益寿效果佳。

　　记忆力强化技能。过目不忘，记忆力超长待机!听说备战考试的青少年们使用此技能，效果可以事半功倍;年纪大的人使用此技能，还能强化记忆力，预防老年痴呆呢。

　　第二回合，康鲜参以超强实力，碾压月饼君。

　　三回合 ：比用心

　　月饼君用心不足，考虑欠妥。一味追求口感狂加料，以糖、油和面粉为原料来制作，因此，怎样都逃不掉高糖高油高热量的宿命。吃多了不仅会让粉丝减肥成果付之东流，还要承担添加剂、防腐剂超标可能带来的风险。

　　相反，康鲜参用心则颇为细腻周到。康鲜参不但在长白山新开河流域培植了大片的康美鲜人参，还精心钻研菜式，造福百姓。如今餐桌上流行的鲜人参西芹炒虾仁、鲜人参八宝饭、鲜人参饺子、鲜人参炖鸡汤等菜肴，就是康鲜参的杰作。美味又滋补，全家老少都能吃。众人对此赞不绝口。

　　第三回合，康鲜参完爆月饼君，取得本次挑战胜利!

　　不愧是玉树临风的康鲜参，经过三回合较量，打得月饼君无力还手，大获全胜!

　　看到这里，你一定知道康鲜参就是康美鲜人参对不对!哈哈，中秋即将到来，你是买月饼，还是买康美鲜人参?反正小编肯定是优选康美鲜人参的!

　　目前康美鲜人参已经上市，全国各大药房与天猫康美官方旗舰店都正热售，全程冷链空运，十分便捷方便。现在鲜人参正当季，应季鲜补，味美不上火。要是错过了今年这当季的康美鲜人参，可就要再等一年哦~

　　产自新开河流域的康美鲜人参，有机种植，经权威检测机构SGS验证零农残，皂苷有效成分含量远高于国家鲜园参理化标准，全程溯源，环环严控，是放心可靠的滋补美食。今年中秋送礼，不送月饼，送点新鲜的!要送就送康美鲜人参!(PS; 大家记得买康美鲜人参时，认准康美柳叶形标签哟!)

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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