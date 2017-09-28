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昆明宝岛妇产医院正规吗？为患者创造放心安全的就医环境

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2017-09-28
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　　昆明宝岛妇产医院专注女性健康一一正规妇产医院，宝岛医疗服务水平市民们也是体会在身感受在心，一面面锦旗与一份份感谢信是好的证明。今年来宝岛妇产医院不断加强医疗标准建设，开展各项公益活动，优化就诊流程，增添便民措施营造良好就诊环境，并开启了绿色就诊通道，确保每一位患者就诊舒心、放心、安心。

　　优化院内布局营造温馨环境

　　昆明宝岛妇产医院为方便患者就诊，针对原门诊布局不合理、设施不完善、就诊不方便的状况，先后对急诊科、输液室、妇科门诊等十余个科室进行了规范化改造。

　　微创妇科改造后分区明确、布局合理，设置独立诊室，既保护了患者的就诊隐私，又为患者提供了安静、独立、舒适的就诊环境。

　　计划生育科按标准进行了规范的分区救治，从而对就诊区域和救治功能进行了明确划分。

　　为确保危及患者生命安全，昆明宝岛妇产医院开通了绿色急救通道，对危重病人先就诊、检查、手术，后补办相关手续，提高了抢救成功率，受到了患者、家属及社会的广泛好评。

　　规范制度流程确保医疗安全

　　该院把“病人的安全、健康、生命高于一切”确定为医院服务理念，严格落实首诊医师负责制、新技术准入制、手术分级管理制、手术安全检查制等核心医疗制度，确保医疗安全和医疗技术水平不断提高。

　　在患者手术安全方面，严格落实手术分级管理制度，对手术医师、麻醉医师根据技术职称、技术水平及综合考核情况进行资质授权，并定期评价与再授权动态管理，推广条码识别患者身份，完善高风险技术操作流程，规范临床行为合法性，保障医疗安全。

　　在安全用药方面，严格医疗技术人员用药权限，根据考核结果对分级情况实行动态管理，控制用药比例，合理使用抗菌药物，有效从源头上规避了医疗风险。

　　在新技术方面，严格控制业务人员资质准入和技术准入，加强临床路径管理，规范诊疗操作流程，既促进了医疗技术不断提高，又保障了患者安全。

　　此外，医院还实行“危急值”报告制度，覆盖了所有的医技科室，促进医技科室与临床科室及时沟通，保证危重症患者及时得到治疗。

　　倾听患者心声和谐医患关系

　　为了解患者就医需求，倾听患者心声，昆明宝岛妇产医院畅通病人投诉渠道，搭建起了医患沟通交流的平台，减少了医患双方的误解，有效地和谐了医患关系。

　　在病人投诉管理工作中，昆明宝岛妇产医院实行了首诉负责制，任何部门和个人不得推诿病人。通过多种形式公布投诉管理部门电话，做到了投诉有接待、过程有登记、处理有程序、结果有反馈，责任有落实。对病人投诉情况进行认责分析，主管部门采取有力措施进行整改，促进了服务质量的提升。

　　在广泛征求病人意见和建议的基础上，医院采取多种措施提高服务质量。如为方便病人就诊采取了“医卡通”就诊模式，实行了门诊电子叫号，增加了服务窗口，减少病人候诊时间。按照便捷预约、有序就医的原则，在原有电话预约、诊间预约的基础上，开通了网上预约，患者不出家门，轻点鼠标就可进行预约，优先就诊。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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