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中国银联凭借三大优势 助力高端医疗服务腾飞

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2017-09-27
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　　2017年9月21日，第十届“高端医疗服务与建设”国际研讨会在上海举行，汇聚来自世界各地医疗领域的专家学者及从业者。作为高端医疗发展的持续助力者，中国银联受邀出席本次大会，金融与民生事业部朱钢总经理在现场发表了主题演讲，分享了中国银联在“互联网+医疗”领域的发展经验与智慧。

　　第十届“高端医疗服务与建设”国际研讨会会议现场

　　第十届“高端医疗服务与建设”国际研讨会、第三届涉外高端医疗区域性协作委员会论坛暨中国与北欧国际医疗高峰论坛，由上海市医学会涉外医疗专科分会主办，复旦大学附属华山医院承办，上海市欧美同学会北欧分会协办。会议紧跟时代发展步伐，开设“一带一路”与医疗发展专题，特邀北欧之瑞士、丹麦、挪威、芬兰四国专家，共同参与分享各国医疗经验，探讨高端医疗的内涵和发展趋势。

　　中国银联金融与民生事业部朱钢总经理在现场介绍，中国银联成立于2002年，目前已经发行60亿张银联标准卡，遍布中国，并延伸至境外160个国家和地区，被公认为全球成长最快的支付品牌。

　　中国银联金融与民生事业部朱钢总经理发表主题演讲

　　中国银联凭借业务覆盖面广、国家金融级支付安全、功能性更强三大优势，创新“互联网+医疗”模式，将支付创新与医疗信息化相结合，推出了“现代医院”医疗行业支付解决方案，为医疗机构提供技术与数据支持，为银联持卡人提供高水平、全方位、智慧化医疗服务。

　　高端医疗具备更精准的定位、更严格的标准、更丰富的内容，银联“现代医院”以诊间支付为特色，将银联卡支付与传统的挂号、诊疗、检查、取药等环节无缝融合。通过自助终端与手机多种便捷支付方式，替代传统缴费流程，省去了用户挂号和缴费反复排队的时间，简化了用户就医的流程，提升医疗效率，同时减轻医院和患者的压力。

　　同时，中国银联在此次大会展位上，展示了“现代医院”的资料与成果，吸引了广大中外参会人员的关注。

　　中国银联展位

　　据悉，在2015年，中国银联以“现代医院”为基础，推出“医程通”app，在全国率先实现了医保个账手机支付功能，打造了一个“指尖医院”，动动手指，就能完成就医全流程，极大地方便了患者。目前，银联“医程通”已上线和签约的医院多达100多家，用户逾260万人。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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