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省红十字“光明天使行动”造福福安，东南眼科医院帮助百名群众复明

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2017-09-27
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　　9月20日，福建省红十字“光明天使行动”福安地区义诊活动启动仪式及福安市“健康校园·爱眼行动”捐赠仪式在福安东南(眼科)医院举行。同日，福安东南(眼科)医院举办建院一周年院庆系列活动。

　　福建省红十字“光明天使行动”向福安等地区贫困白内障患者提供100例免费复明扶贫手术。该项目依托福安东南(眼科)医院负责提供病例筛查、住院手术等医疗技术工作，引进省会城市三级眼科专科医院——福州东南眼科医院的专家团队、医疗技术，为福安市当地贫困群众提供可及的、专业的眼科医疗服务。

　　为了巩固和扩大目前“健康校园·爱眼行动”公益活动取得的实际成果，推进福安学生近视眼防控工作，提高学生眼健康水平，福安东南(眼科)医院通过福安市关工委向该公益活动捐赠10万元，将用于印制眼健康相关物料、开展眼健康专题讲座、对贫困家庭学生提供医疗救助、“健康校园·爱眼行动”公益宣传等。

　　为庆祝建院一周年，院庆活动当日，福安东南(眼科)医院为到院的患者提供多项福利：贫困白内障患者复明扶贫手术、门诊常规检查、医学验光配镜优惠。

　　福安东南(眼科)医院是福州东南眼科医院在闽东地区新开办的连锁医院，是福州东南眼科医院的分院。福安东南(眼科)医院建院以来，始终秉承“为大众提供可及的、专业的眼科医疗服务”办院宗旨，依托总部福州东南眼科医院优质的眼科医疗资源竭诚为福安地区群众服务。

　　一年来，福安东南(眼科)医院已接诊眼病患者1万多人次，通过福建省红十字“光明天使行动”、“同心光明行动”、“健康校园·爱眼行动”等公益项目深入社区、农村、学校开展巡回义诊600余场，累计救助贫困白内障患者和胬肉患者1656名，义诊筛查学生近3万名，赢得良好的社会口碑。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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