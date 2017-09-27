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好消息！福州东南眼科医院金山新院入网全国跨省异地就医费用直接结算

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2017-09-27
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　　福州东南眼科医院金山新院为全国联网、全省联网、省医保、市医保(职工、城镇居民医保、新农合)、市工伤保险、市保健干部公费医疗定点医疗机构。此次福州东南眼科医院金山新院联接入网，实现全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算，省外患者在福州东南眼科医院金山新院就医的医保结算将更加便捷。

　　据人社部消息，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作顺利推进。截至9月15日，在全国所有省级平台、所有统筹地区均已实现与国家异地就医结算系统对接的基础上，全国跨省定点医疗机构增加到6976家，85%的三级定点医疗机构已联接入网，可以提供跨省异地就医住院医疗费用直接结算服务。

　　有跨省异地就医需求的参保人员，按参保地相关规定进行跨省异地就医登记备案后，可从公布的基本医疗保险跨省定点医疗机构名单中选择定点医疗机构就医，实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。开通跨省异地就医直接结算服务之前已备案的参保人员请主动到参保地经办机构更新相关备案信息。

　　为方便跨省异地就医人员选择备案统筹地区、跨省就医定点医疗机构，遇到问题及时与参保地经办机构取得联系，人力资源社会保障部公布了跨省定点医疗机构和社会保险经办机构相关信息。参保人员可以登录网址：实时在线查询地区、定点医疗机构、经办机构等相关信息。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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