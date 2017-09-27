2017欧亚经济论坛：让世界看到科技养生的未来

作为2017欧亚经济论坛的重要活动之一，“2017欧亚经济论坛·首届‘一带一路’中医药发展论坛”(以下简称“论坛”)9月22日在西安曲江国际会议中心金色大厅隆重开幕。中国中药协会会长、国家中医药管理局原副局长房书亭，陕西省委常委、西安市市委书记王永康，尼泊尔联邦民主共和国议长昂萨利，全国人大常委会副委员长张宝文，中国公共外交协会驻会副会长龚建忠等政府官员及重量级嘉宾出席开幕式并致辞。作为受邀嘉宾之一，金豪漾控股创始人兼行政总裁邓利平现场发表主题演讲，表示要利用物联网、大数据等科技手段，推动科技养生的现代化、科技化、可视化、 数据化和全球化的“五化”发展，并让养生意识普惠全球，让科技养生走向未来。

2017欧亚经济论坛上，国务院副总经理汪洋发表论坛主旨演讲

搭建中医药交流大平台

据悉，“2017欧亚经济论坛·首届‘一带一路’中医药发展论坛”由国家中医药管理局、中国人民对外友好协会、陕西省人民政府、中国公共外交协会、陕西省中医药管理局联合举办，旨在全面贯彻落实中医中药中国行——中医药健康文化推进行动。在由中国中药协会会长、国家中医药管理局原副局长房书亭主持的论坛开幕式，中国公共外交协会驻会副会长龚建忠先生宣读外交部前部长、中国公共外交协会会长李肇星先生发来热情洋溢的贺辞，祝贺首届“一带一路”中医药发展论坛，并寄语本次论坛“为中医药发展提供新思路、新举措。祝论坛实效卓著、快乐成功，为新“一带一路”伟大理念的落实、为中国人民和世界人民的健康事业作出更大贡献。”

与国家政要、工商界人士交流合影

本届论坛以“中医药：传承、发展与共享”为主题，旨在推动中医药走向世界，提升中医药影响力，为增进“一带一路”沿线各国人民健康福祉、建设人类命运共同体做出贡献。首届“一带一路”中医药发展论坛的召开，为中医药“走进”“一带一路”搭建了一个新的平台，也为“一带一路”软实力建设的一部分，为“一带一路”建设做贡献。

金豪漾控股行政总裁邓利平与中国中药协会会长、国家中医药管理局原副局长房书亭在贵宾交流合影

金豪漾控股行政总裁邓利平与现场政要交流合影

金豪漾控股行政总裁邓利平与中国公共外交协会驻会副会长龚建忠交流合影

科技养生，大势所趋

在由中国公共外交协会赵希源秘书长主持的主题论坛中，嘉宾们的精彩演讲成为论坛一个重要亮点。作为现场一位提出中医药及养生科技化的嘉宾，金豪漾控股行政总裁邓利平在发表主题演讲时表示，中国是全世界最有养生意识的民族，也是全世界的养生市场;而中医养生结合大数据更是一种趋势。他提出，利用物联网、人工智能、大数据等手段，结合传统中医理论发展而成的科技养生，并将其往可视化、科技化、现代化、数据化、全球化"五化"发展的前瞻性观点，得到了与会人员的一致认同。

金豪漾控股创始人兼行政总裁邓利平在2017欧亚经济论坛·首届“一带一路”中医药发展论坛上发表演讲-《科技养生，养生的未来》

阿富汗、尼泊尔等欧亚地区国家政要、工商界人士共同出席发展论坛

据了解，在美容领域积累了11年丰富经验，并拥有全球大的激光祛斑案例库的金豪漾控股，创造性地和欧洲首家设有中医学院和中医研究生院的德国海德堡大学共同研究科技养生项目。今年3月，金豪漾控股率先在全国提出科技养生的概念，旗下的 917科技养生系统成功面世。与传统养生不同的是，金豪漾控股的917科技养生已成功地将软组织学、温度健康理论、钱学森唯象中医学理论等中医药理论，与物联网人工智能大数据、全球医学科技养生仪器设备完美结合，实现诊断数据有迹可循，形成的大数据能够准确推送治疗方案。

八大专家：德国917科技养生共同研发人

目前，专注科技养生领域多年的金豪漾控股，已陆续签约8位德国917科技养生大中华区共同研发人，包括中医养生保健专家陈丁生、软组织疼痛健康管理专家包寒毅、康复医学物理治疗专家梁润辉 (中国香港)、中医养生营养专家卜凡良和脏腑调理专家张恒义等在中医养生领域出类拔萃的专业教授。未来，金豪漾控股将会全面推动集团旗下917科技养生系统，更好地进行理论完善和系统研发，引领数据化科技美容的未来，致力于成为全球大健康产业的科技化改造综合解决方案供应商。

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