北京中医药发展基金会正式启动两大公益项目

核心提示：9月26日，北京中医药发展基金会在中国科技会堂举办“迈向新征程－北京中医药发展基金会公益项目启动仪式”，正式启动中医道地药材种植扶贫、中医药传统技能传承与创新计划等公益项目。

为贯彻落实国家中医药发展战略，9月26日，北京中医药发展基金会在中国科技会堂举办“迈向新征程－北京中医药发展基金会公益项目启动仪式”，正式启动中医道地药材种植扶贫、中医药传统技能传承与创新计划等公益项目。

迈向新征程－北京中医药发展基金会公益项目启动仪式

“中医道地药材种植扶贫项目”，将充分发挥中药材产业扶贫优势，把中药材产业发展与精准脱贫相结合，发展多种大宗、道地药材种植生产，建立相对完善的中药材产业精准扶贫新模式，促进百个贫困县增收脱贫，带动农业转型升级。项目将在京津冀先行试点，逐步推展到全国范围。“中医药传统技能传承与创新计划项目”将资助经过政府审批的中医药传统技能工作室，发挥技能型专家积极性，以贫困人口为主要对象，培养一批掌握传统技能的中医药人才，探索建立中医药学术传承和推广应用的有效方法和创新模式，更好地发挥中医药健康服务的作用。首批10家中医药传统技能传承工作室各获得3万元资助。

国家中医药管理局规划财务司苏钢强司长致辞



北京市中医药管理局屠志涛局长讲话



北京中医药发展基金会秘书长吴秀和

“合作共赢”是北京中医药发展基金会确定的发展战略。启动仪式上，北京中医药发展基金会与深圳上市公司并购协会、北京东方灵盾科技有限公司签署了战略合作协议，搭建了优势互补、资源共享、互通多赢的公益平台，他们将在中医药产融结合、中医药“一带一路”建设、中医药大数据应用、知识产权与专利保护、健康服务创新等领域开展多元跨界的合作。

基金会资助中医药传统技能传承工作室



向国医大师和名老中医颁发聘书

启动仪式上还向国医大师路志正、孙光荣、刘志明、陈可冀、金世元、晁恩祥、许润三、柴松岩、薛伯寿，以及全国名老中医陈彤云颁发了首席顾问证书，为组建专家队伍打下了坚实的基础。

北京中医药发展基金会秘书长吴秀和表示，将秉持弘扬中国传统文化、促进中医药事业发展、加快中医药产业建设的宗旨，组建一支热衷于公益的专家队伍，与中医院所、中医医院、金融机构、爱心企业和社会组织开展深度合作，重点实施以“薪火工程”为统领的公益项目，在中医药人才培养，中医道地药材种植，国医大师、全国名老中医临床成果研究整理、转化与应用，中医药知识科普，中医药国际交流等方面深度耕耘，努力构建最值得信任、最有特色的公益平台，促进公益事业发展。他还希望发挥公益基金会的优势，倡导建立“中医药产业基金”，为中医药产业发展提供资金支持。

北京市中医药管理局屠志涛局长表示，希望基金会围绕中医药文化传承、健康中国、一带一路、精准扶贫、京津冀协同发展的大局，实施具有导向型和示范性的项目，同时积极动员社会各界力量，合力推进中医药事业的振兴发展。

国家中医药管理局规划财务司司长苏钢强在讲话中强调指出，中医药发展已上升为国家战略，前不久，国家中医药管理局与国务院扶贫办、工业和信息化部、农业部、中国农业发展银行联合发布了《中药材产业扶贫行动计划》，这个计划的重点就包括道地药材种植扶贫，它将开启中药材产业精准扶贫新模式，形成产业精准扶贫的新格局。北京中医药发展基金会启动“中医道地药材种植扶贫项目”，正是贯彻落实这一计划的最好行动。希望基金会高效运作，推动健康领域的供给侧结构改革，为中医药产业扶贫贡献新的经验模式。

国家中医药管理局、北京市中医管理局、北京市民政局有关领导以及企业代表等80多人出席仪式。