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“中国女性宫颈健康促进计划—心系女性 贝壳行动”二期启动

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2017-09-2639健康网
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核心提示：2013年至2016年，第一期‘贝壳行动’开展了系列健康宣传活动，深入城市女性和高校女生中开展健康课堂，组织大型宣传活动，已有超过1000万户家庭从中受益。在第二期‘贝壳行动’中，我们将继续携手默沙东中国，在原有线下活动的基础上，通过创新的数字化线上平台、校园宫颈疾病教育等，扩大项目覆盖人群，为广大女性提供专业、实用、科学的宫颈健康知识。

　　由中国妇女发展基金会、中国婚姻家庭研究会主办，心系系列活动项目办公室承办，默沙东中国协办的“中国女性宫颈癌健康促进计划—贝壳行动”（以下简称：贝壳行动）二期项目在北京正式启动。

参会领导上台共同启动2017-2018年度“中国女性宫颈健康促进计划—贝壳行动”项目

　　第十二届全国政协常委，全国妇联原党组副书记、副主席、书记处书记，中国妇女发展基金会理事长孟晓驷；中国妇女发展基金会副理事长甄砚；中国妇女发展基金会副秘书长张建岷；中国婚姻家庭研究会副会长兼秘书长蒋月娥；默沙东中国代表；中国疾病预防控制中心主任医师王华庆；原北京大学人民医院妇产科主任魏丽惠等领导和专家以及全国30个省市的妇幼保健院负责人、工会女工部部长、高校代表等近300人出席了当天会议。

　　孟晓驷理事长代表中国妇女发展基金会向默沙东中国长期以来对“贝壳行动”项目的支持表示感谢，并向参会的专家代表颁发证书。

第十二届全国政协常委、全国妇联原党组书记、副主席、书记处书记、中国妇女发展基金会理事长孟晓驷向默沙东中国颁发感谢证书

　　宫颈癌是女性健康的一大杀手。据《2015中国癌症统计报告》预计，当年我国宫颈癌新发病例约9.89万例，死亡人数约3.05万。中国妇女发展基金会副秘书长张建岷介绍称：“我们非常荣幸一直以来与默沙东中国在‘贝壳行动’项目的合作。2013年至2016年，第一期‘贝壳行动’开展了系列健康宣传活动，深入城市女性和高校女生中开展健康课堂，组织大型宣传活动，已有超过1000万户家庭从中受益。在第二期‘贝壳行动’中，我们将继续携手默沙东中国，在原有线下活动的基础上，通过创新的数字化线上平台、校园宫颈疾病教育等，扩大项目覆盖人群，为广大女性提供专业、实用、科学的宫颈健康知识。”

　　默沙东（中国）投资有限公司总裁罗万里（Joseph Romanelli）表示：“默沙东是全球领先的女性健康医药公司，我们非常高兴可以参与到‘贝壳行动’中。我们希望深入中国各地科普女性宫颈知识及疾病预防，引发公众对女性健康的长期关注，更好地帮助中国女性预防宫颈癌。”

　　启动仪式结束后，与会专家与全国30个省市的妇幼保健院负责人、工会女工部部长、高校代表就现阶段我国女性宫颈健康早期防治进行了深入交流和探讨。

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