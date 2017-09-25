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糖大夫“黄金版”一周年 以贴心服务让关爱持续

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2017-09-25
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　　2017年9月20日，是腾爱糖大夫“黄金版”上线一周年的日子。“黄金版”是腾爱糖大夫智能血糖仪的第二代旗舰产品，因其一直以关爱用户作为使命，受到越来越多患者及家属的欢迎。一年来，共有一万六千位用户使用糖大夫“黄金版”对自己进行血糖管理。那么，作为第二代产品，糖大夫“黄金版”究竟为用户带去了哪些贴心服务呢?

　　精准、智能，有周报，血糖管家很贴心

　　众所周知，血糖测量准不准，关键在于试纸准度。糖大夫“黄金版”使用的黄金电极试纸，完全符合IOS19157：2013和GB/T新标准。经过多家三甲医院测试，其精准度、稳定性以及药物抗干扰能力均达到国际领先水平，获糖尿病专科医生推荐使用。

　　糖大夫“黄金版”智能血糖仪，配备4.0英寸大屏，搭载清晰易读2.5D弧面玻璃屏，使患者用起来更方便。它还具有高性能四核处理器，支持WIFI和3G网络，配备SIM卡，且赠送全年的流量。

　　每次测完，血糖仪会自动记录结果。其4GB存储空间，可储存海量数据。能自动生成表格，让血糖高低一目了然。且每周一小结，免去每天在本子上记录的困扰，清晰工整的表格使得血糖数据一目了然，同时，也方便医生做个性化点评，全方位掌握患者控糖情况。

　　名医科普、微信通知 让关爱用户零距离

　　将血糖仪绑定微信后，家人可以实时收到患者的血糖监测情况。即使子女不在父母身边，微信通知功能也可以让其远程了解父母血糖测量的实时信息，随时掌握爸妈的健康状况，让家人的关爱零距离。

　　使用糖大夫“黄金版”，患者不用排队挂号就可与名医沟通。糖大夫汇集了全国三甲医院的糖尿病专家医生，医生会通过糖大夫向患者提供科普文章、个性化测量方案和指导，并为患者建立健康档案，帮助患者控糖。

　　现有糖尿病管理不足，尤其是自我监测方面

　　从中华医学会糖尿病学分会出版的《中国2型糖尿病防治指南2010版》来看，糖尿病自我血糖监测的方案取决于病情、治疗目标和治疗方案。比如，因血糖控制非常差或病情危重而住院治疗的患者，应每天监测4~7次血糖，或根据治疗需要监测血糖，直到血糖得到控制;使用口服降糖药的患者，每周应监测2~4次空腹或餐后血糖，或在就诊前一周内连续监测3天，每天监测7点血糖(早餐前后、午餐前后、晚餐前后和睡前)。即使是采用生活方式干预控糖的患者，也要根据血糖监测来调整饮食和运动。

　　但目前，大部分糖友的测量频次低于中华医学会糖尿病学分会的建议标准。由此，糖大夫“黄金版”推出试纸包时段套餐优惠活动，希望能真正关心到用户，减少用户测量的心理顾虑，不用担心试纸贵，让糖大夫的用户按时测量，血糖越来越健康。需要帮助的糖友可微信搜索腾爱糖大夫(微信号：tencare)，关注预约名医指导。

　　同时，糖大夫也将继续为用户、为糖友提供方便，送上更多更好的福利，解决用户实际的问题，把对糖友的关爱落到实处。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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