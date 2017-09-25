北京爱康集团旗下黄石爱康医院通过三甲医院现场评价

2017年9月18-21日 ，北京爱康集团旗下黄石爱康医院创建三甲工作通过了湖北省卫生计生委组织的现场评价。

2014年以来，集团高度重视黄石爱康医院的三甲创建工作，大力投入各项基础设施建设，改善患者就医条件和就医环境;大力加强医院信息化的投入，改善就医流程，给患者提供便利;大力加强医院管理，运用科学的管理工具和管理方法，促进医疗质量的提升，保障医疗安全。黄石爱康医院全体员工积极工作，努力拼搏，按照国家三级甲等医院的评审标准，进行全面改进和内涵提升。省卫生计生委此次组织的专家评审团通过四天的严格细致评价，对黄石爱康医院的各项工作给予了充分肯定。

集团始终坚持“患者至上”的核心价值观和“诚信办院，发心做事，制度管院”的管理理念。集团始终要求各下属医院严格规范医疗行为，持续改进医疗质量，将医疗质量和安全作为生命线。集团要求黄石爱康医院以评促建，以评促改，筑牢三甲创建工作的各项成果，推进医院迈入科学化、规范化、制度化的管理轨道，让医院更有能力去服务于广大患者，更有条件去保障患者的生命健康，为实现“用我们的爱创造一个生命平等的医疗环境”的神圣使命而不懈努力!

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