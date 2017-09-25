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云南白药携手大参林 “爱跑538”广州健康跑赛事开赛

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2017-09-25
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　　快节奏的城市生活步调，将都市人群的“亚健康”问题推向风口浪尖，健康的生活方式成为都市生活中难觅的“稀缺品”。

　　在全民健康备受关注的当头，云南白药携手大参林医药集团，以一种欢愉、体验式的健康跑形式，向广大广州人民传递一种健康的生活方式。

云南白药携手大参林医药集团 “爱跑538”广州健康跑赛事轰鸣开赛

　　9月23日，3004位跑者集聚广东奥体中心，尝试走出都市快节奏，体验一个久违的健康周末。

　　上午8点38分，“爱跑538”广州健康跑赛事正式鸣枪开赛，无论是跑步“爱好者”，还是初尝跑步的“新手”，个个摩拳擦掌、跃跃欲试、活力尽显。

　　轰鸣开跑 “粤”跑越健康

　　轰鸣全场，激情飞扬，参与“爱跑538”广州健康跑，仿佛误入了国际赛车比赛的现场。 “爱跑538”广州站结合赛道特征，打造“轰鸣”赛道，十足新鲜。同时还邀请泳装靓女靓仔开启人工降温模式，非洲鼓手激情四射地热情演奏，燃爆赛道氛围。

云南白药携手大参林医药集团 “爱跑538”广州健康跑赛事轰鸣开赛

　　同时还有岭南风情的舞狮助威，广州特色美食能量补给，让参赛者们感受到一次新鲜刺激、欢乐而难忘的别样“爱跑538”。

　　“爱跑538”不仅力求特色、欢乐，更将赛事安全和赛事服务放在了首位。为能给参赛跑者提供全方位的安全保护和赛事服务。近600余名志愿者、安保及服务人员，全程提供问询、指引、加油、治安管理、后勤管理等服务，以最饱满的热情为参赛者打造最完美的参赛体验。

　　同时，“爱跑538”还悉心呵护每一位跑者的健康，赛前的欢乐热身，赛后专业康复训练的体验和尝试，让更多都市人学会自我健康训练知识，更加关注自身健康。

　　全民健康 跑出健康正能量

　　据了解，“爱跑538”广州健康跑赛事分设5.38KM和11.5KM两大里程，赛事赛程健康安全，更适合普通大众参与。无论是跑步达人还是跑步新手，都可从爱跑538开始体验跑步乐趣、感受运动魅力，开启健康之旅。

　　“爱跑538”特别注重对 “入门级”跑者的健康指导，赛事特别为不常跑步的“新手”们量身打造“每公里如何跑”的健康跑指南。

云南白药携手大参林医药集团 “爱跑538”广州健康跑赛事轰鸣开赛

　　除了对每公里如何分配体能、如何调节心率、如何配速等常见问题进行专业、贴心的指导外，赛事当天，还有“健康小助手”全程陪跑，为“新手”们保驾护航、及时答疑，提供健康、科学的跑步方案。

　　同时，“爱跑538”主张“安全首位、重在参与、享受过程”，不少初次跑的朋友表示，跑完5.38公里丝毫不费力。

　　云南白药相关领导也表示，此次与大参林医药集团共同举办的“爱跑538”，不仅仅是一场简单的跑步比赛，更是一次全民健康理念、健康生活方式的传播。

　　赛事报名期间，陆续开展的健步走、健康英雄评选、人气跑团评选等内容多样的“爱跑健康训练营”系列活动，已经为大众营造了足够的“健康氛围”。

云南白药携手大参林医药集团 “爱跑538”广州健康跑赛事轰鸣开赛

　　而9月23日广州健康跑赛事的举办，更将这种全民健康的氛围推向高潮。将原本不熟识的人们聚在一起，共同在这场健康赛事里欢乐相聚，跑出自我，跑出健康正能量。“粤”跑越完美，“粤”跑越健康。

　　据悉，广州站已是“爱跑538”健康跑2017年赛事计划中的第六站，在多站赛事中，“爱跑538”不断升级，尝试多种创新，在全国各地无数次掀起健康浪潮，已经成为跑者、大众健康互动的纽带和桥梁。

　　在2017年接下来的时间里，“爱跑538”还将成为更多普通大众体验欢乐赛事的端口，向更多人传递健康的正能量。

　　特别提示：

　　“爱跑538”广州健康跑

　　5.38KM男子组前50名

　　5.38KM女子组前50名

　　11.5KM男子组前50名

　　11.5KM女子组前50名

　　5.38KM组幸运名次奖

　　11.5KM组幸运名次奖

　　人气跑团Top 10获奖名单

　　跑团赛中赛获奖名单将在“爱跑538”官网进行公示。

　　查询方式：进入“爱跑538”官网——点击广州站——下拉页面至“栏目导航”——点击“获奖名单公示”即可查询。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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