家有蒸汽养生炉，健康新鲜任你煮

自从成为大城市的上班族后，独在异乡的你已经多久没吃到家里亲手为你煮的家常菜了?家里丰富的家常菜总是热腾腾地等着你回来，是不是已经很久没有这种体验了。小时候，妈妈会拿个炭炉子，用一口大锅装上食材，添上水，然后放到门口，用一夜的时光用慢火慢慢煨出一口浓汤，成了儿时最美味的回忆。如今，身在异乡，生活工作节奏颇快，再难有闲心也没有条件去煨出那一口浓汤。

有幸的是，我们生活在一个科技发展迅猛的时代，科技的力量总能带给我们惊喜，从而弥补我们曾经因为繁忙失去的。最近，小编用了一款由长鲜科技推出的多用蒸汽锅。在繁忙的工作时间中，它竟然能短时间内轻易成就每天的营养餐。

面对小编这样的上班族，平时能做一顿饭已经是万幸了。据小编亲身尝试，只要洗净的食物放上锅中的蒸笼中，选择你想要的功率，不到10秒便产生浓密的蒸汽，比起以往10多分钟才能冒气的蒸煮电器，已经大大缩短了上班族煮饭时间

锅内分为上下两层，上面蒸制食物，下面烹煮汤粥，让你锁住营养的同时，还能同时获得两种不同口感的餐食。蒸汽锅采用不锈钢材质，环抱形的锅盖简直不需要担心食物不生不熟的情况发生。

小编在使用这款蒸汽锅之前，只在外面吃饭的时候看过类似的汽锅火锅。比起这款长鲜蒸汽锅，饭店的汽锅采用高压蒸煮，也仅仅只有一个锅底，并没有像这款蒸汽锅还有炉锅分离的设计，因为高压蒸煮具有一定的危险性，操作上要有专人在旁进行烹煮。一般来说，在外面接触汽锅美食你都是等着吃成品。

小编刚拿到这款家用蒸汽锅时候，一眼便看见锅的外形，是现今最流行的韩式拱顶设计。锅体外观采用全不锈钢材质，色调温和。主机面板则是黑晶玻璃面板，能耐高、低温，骤冷骤热不爆裂一抹立净，还可以防油污困扰。

整锅尺寸32cm，容量则达到5L，可以满足6-8人同时用餐。锅盖则采用的是一种高温钢化玻璃视窗。在烹饪时，可以透过锅盖视窗直观观察烹煮情况。

小编初次尝试使用这款蒸汽锅，其实不用担心和外面饭店的汽锅那样需要专门的人去操作。长鲜蒸汽锅与其他家用电器一样安装简单。

只需把它放置在平时煮饭的餐桌上，将特制专用蒸汽锅底部中间口对接到蒸汽炉对应位置上，抽出水箱注满水装入主机内，就能使用该蒸汽炉。

电源插头插入10A插座，将蒸汽锅对接到蒸汽炉上即可使用。

使用长鲜来蒸煮食物的时候，你可以使用它本身具有的6档无极调节，分别是60w、90w、1200w、1500w、1800w、2000w，满足现今很多人想要烹煮食物但没很多时间的需求。

想必，在使用这款蒸汽锅之前，我们通常蒸制食物都会使用自制型的“蒸汽锅”，也就是我们传统的隔水炖。

而这款蒸汽锅采用了炉锅分离式设计(即水汽分离)，主机内还自带嵌入式的多功能水箱，直接避开传统隔水炖会发生的干烧、窜味等问题，即使除掉水中含的杂质也不会有食物造成二次污染、食物窜味问题。

除此之外，很多人都会有这样的感觉，传统隔水炖蒸煮食物，你需要时不时地守在炉灶旁边以防止锅底防止干烧产生危险，并且产生蒸汽时间慢，常常造成蒸汽不饱和，更不用说自动计时这种智能化功能。

长鲜蒸汽锅则不用担心这个问题。它有自动预约的智能功能，可以预约从10分钟到24小时后的餐食烹煮。工作功率和工作时间也可以根据你的实际情况调节设置。

不管你是需要蒸、煮、炖、煲、涮，还是需要隔晚预约营养早餐，只要你使用了长鲜特设的智能预约功能，醒来即有营养早餐，饿了就能马上为你蒸煮出有营养的食物，满足你全天候的营养能量补给。

当然，105°恒温蒸汽还可以让你使用利用这种蒸汽锅快速消毒解冻，餐具消毒、母婴用品消毒、快速解冻猪、牛肉。

产品自带1600ml的补供水系统让蒸汽锅真正地实现永不缺水、永不干烧。巧妙地内置于主机内补水系统便是这个蓝色的嵌入式水箱，让产品结构本身紧凑不浪费。加补水更是方便，可以手动拿起水箱到水龙头那边进行加水，

也可直接将净水机的2分饮用水专用水管直接插入水箱快速接头处，用净化自来水自动补给水。

就算是水箱缺水，也不用担心锅底干烧造成危险。内置的智能提醒报警装置会提醒你缺水，而在缺水状态下不会产生危险，抽出水箱加水后即可正常使用。

除此之外，每天使用完后晚上都会进行一次排水流程利于蒸汽炉的干净保洁，确保第二天你使用的水源都是新鲜的回水，而不是经过熬煮隔夜的死水。

不管是上班时蒸煮食物，还是平时聚餐使用，长鲜都能发挥蒸煮食物仍保留大部分营养的超强特性，不仅可以任意发挥烹煮营养丰富的食物，还可以智能控制时间保证每天都能快捷吃到好的营养餐食，避免了长期在外吃外卖的营养不均的问题。

除此之外，喜欢聚餐的公司、宿舍也可以尝试这一款长鲜蒸汽锅。只要把食材买来洗净，就可以放入蒸汽锅里进行蒸煮来分享美食，既方便又快捷，蒸煮的食物还保证了丰富的营养。

这是小编作为家常使用得出的心得。

具体参数

外形尺寸：

蒸汽炉：408x313x60mm

蒸汽锅：Ф320x230mm

蒸汽锅容量：5000ml

重量：

蒸汽炉：4.0KG

蒸汽锅：2.0KG

水箱容量：1600ml

额定电压：220V ~50Hz

额定功率：600-2000W 6档可调

额定压力：15Kpa

泄压压力：90Kpa

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