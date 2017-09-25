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孟加拉豹猫拉肚子怎么办，孟加拉豹猫拉稀怎么办

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2017-09-25
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　　孟加拉豹猫总是精力充沛的样子，好像不会生病一样，但是其实孟加拉豹猫也会有不舒服的时候，例如拉肚子了该怎么办呢?猫咪拉肚子轻则可能是吃错东西，重则可能是肠胃出现问题，所以铲屎官发现猫咪拉肚子就要及时采取措施，不要让猫咪拉肚子越发严重，以免损伤肠胃。

　　一、重视食物问题

　　三个月以下的猫咪，不要喂食猫粮，因为幼猫的肠胃发育不全，还不能接受干、硬的猫粮，干硬的猫粮容易损伤幼猫肠胃而导致拉稀。然后还需要检查猫咪吃的食物，是否有腐烂变质的成分，或者有一些有毒的食品(如蟑螂药)，有的话应及时更换新鲜的食物，并进一步观察猫咪情况。

　　二、应激反应和消化不良

　　猫咪吃东西一下子吃得太多或者太杂，肠道本来就相对虚弱，容易出现消化不良而拉稀;猫咪因为更换环境、更换猫粮和打疫苗等所导致的应激反应，也容易引起猫咪应激反应而拉稀;对于这两种情况，可先禁食半天或一天，再服用喵想益生菌调理后，观察猫咪便便是否慢慢成形，如不奏效，就要考虑其他原因。

　　三、着凉感冒

　　如果猫咪长期呆在空调房内，洗完澡没有及时吹干，天气突然变冷，没有做好保暖工作的话很容易造成猫咪着凉感冒而拉稀。对此，要让猫咪呆在温暖的地方，放置取暖器，同时观察猫咪有无打喷嚏流鼻涕等情况，如果有，可服用家趣喵胺，解热祛寒。

　　四、寄生虫问题

　　体内寄生虫也会引起猫咪大便不成形，一般三个月大的猫咪可进行首次驱虫，可带猫咪去宠物医院进行便检。常见的驱虫药有拜宠清、球虫清和快乐红糖等。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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