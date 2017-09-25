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小猫起猫癣能治好吗，小猫身上的猫癣怎么治

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2017-09-25
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　　体弱多病的小猫咪是最容易得猫癣的，由于抵抗力较弱，所以治疗猫癣的时间会比成年猫咪要慢一些，而且给猫咪用药要选择温和无刺激的药物，以免引起猫咪的不适。接下来就分享几点治猫癣的方法。

　　1.注意隔离消毒

　　猫癣是具有传染性的，所以要把猫咪单独隔离起来，预防传染给主人和其他动物。猫咪待过的地方，都要消毒过一遍，猫咪接触过的针织、毛织类用品，要拿到太阳底下暴晒。猫舍要定期打扫消毒，猫砂要每天更换。

　　2.做好准备工作

　　先给猫咪的患处剃毛，剃毛的范围比患处大一些，这样上药方便，用热肥皂水擦拭猫咪的患处，把硬痂敷软擦拭干净，这样能使药物更容易渗透进皮肤。主人接触猫咪的时候，记得带上手套，以免被传染。

　　3.用真菌喷剂

　　每天要给猫咪使用真菌喷剂，如喵想喷剂，上药的范围比患处大一些，能防止猫癣扩散。注意给猫咪戴上伊丽莎白套，防止猫咪舔舐药物，等猫癣好了再让摘下。如果猫咪猫癣部位较多，还需要用中草药给猫咪药浴，每周洗一次，可以去中医药店买，很便宜的。

　　4.增强抵抗力

　　给猫咪补充维生素B，对治疗猫癣有很好的促进作用，可以给猫咪吃家趣维生素B，不要随意给猫咪吃人的维生素，人用维生素都是酸性的，不适合猫咪服用。另外，需要给猫咪吃一些营养膏，增强身体抵抗力，还可以吃一些喵想卵磷脂，提高皮肤的免疫力，帮助猫咪健康肤色。

　　另外，需要注意的是，不要让猫咪待在潮湿的地方，要保持猫咪待的环境干燥通风。除了药浴外，就不要给猫咪洗澡了，以免加重猫癣使猫癣反复。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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