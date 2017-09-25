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猫耳螨反复不好怎么办，猫耳螨什么药好买

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2017-09-25
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　　猫咪得了耳螨，一般是很容易治好的。如果猫咪的耳螨总是反复，那么说明主人的治疗方法可能不正确，或者是漏了哪些措施没有做好。那么，对于反复性的耳螨，个人分享一些方法帮助主人清除耳螨。

　　1.注意隔离、环境卫生

　　如果是多猫家庭，家里有几只猫咪都得了耳螨，那么主人就要把得了耳螨的猫咪单独隔离起来，不要把这些得了耳螨的猫咪都放在一起，不然耳螨容易在猫咪之间相互传染。另外，还需要消毒好家里的环境，尤其是猫咪待过的地方，猫窝及用品，都要消毒晾晒过一遍。

　　2.给猫咪清洗耳道

　　用医用棉花沾上萌唯洗耳油清洁猫咪外耳道，手法要轻，不要弄疼了猫咪，把耳垢全都清理掉。然后准备好喵想洗耳液直接滴入猫咪内耳道里，然后立刻捂住猫咪的耳朵轻柔耳根，揉一分钟左右，能把耳道深处的耳螨洗出来，然后放开猫咪放它自己甩出液体，再用干净的棉花擦拭干净耳朵就可以了。

　　3.做好预防工作

　　主人平日里要学会定期清洁猫咪的耳朵，可以每星期给猫咪用喵想洗耳液清洗一次耳朵，能够杜绝耳螨在耳朵里滋生。另外，猫咪身上有螨虫也是耳螨反复的原因，主人需要仔细检查猫咪的身体有无螨虫，有的话及时用喵想喷剂，控制螨虫扩散(喷洒前可以先佩戴上伊丽莎白项圈，防止猫舔舐影响效果)。

　　需要注意的是，治疗猫咪的耳螨一定要每天坚持用药，才能达到治疗的效果，千万不能三天打渔两天晒网。如果发现耳朵里的脏东西变少了，可以变成两天洗一次耳朵，直到没有脏东西了，也要三天洗一次进行巩固工作，多巩固几次才好。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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