猫鼻支和感冒的区别，猫感冒和鼻支如何区别

有的家长总是分不清猫鼻支和猫感冒的区别在哪里，经常会把鼻支当成感冒治疗，或者把感冒当成鼻支治疗，往往会错过了治疗的时间，加重病情。那么为了解决家长们的疑惑，个人给家长们讲解一下，如何区分猫鼻支和猫感冒以及治疗的方法。

一、感冒和鼻支的具体症状是不同的

猫咪感冒会有偶尔打喷嚏、流清水鼻涕、咳嗽、鼻塞、拉稀等症状，一般是由于着凉引起的，服用一些驱寒解毒药物即可恢复健康。

猫鼻支会有频繁打喷嚏、流浓鼻涕、阵发性咳嗽、眼睛发红、经常性流泪、眼睛分泌物增多、结膜炎、口角炎、鼻塞、发烧等症状，和普通感冒有明显的不同。

二、感冒不会传染，鼻支却会传染

猫常见的感冒多数是受凉的原因造成的，一般情况下通过保暖喝点猫专用感冒冲剂就能好起来，不会传染给其他的猫咪。鼻支却不相同，鼻支的产生本身和病毒有关系，病毒是会从病猫身体的分泌物中传播出去的，自然会传染给其他健康的猫咪。因此，当养有多只猫的时候，只要有一只有鼻支，那么其他的猫也会逐渐显现出鼻支的症状来，已经被传染了。

三、如何治疗猫鼻支

首先要观察猫咪是否发烧，如果有发烧的现象，先带猫咪到宠物医院打退烧针，不要随意给猫咪吃小儿退烧药。

轻微的鼻支，可服用喵想赖氨酸阻断病毒传播，如果是较严重的鼻支，可服用四分之一的小儿或猫用阿莫西林，一个小时后，服用喵想益生菌调理肠道;治疗眼睛，可用态趣滴眼液，一日3-5次;治疗口角炎，可用西瓜霜喷剂和口服家趣维生素B粉;治疗咳嗽，可服用枇杷糖浆止咳。期间注意一定要给猫咪吃东西，如果猫咪拒食，可用针筒灌食。通过以上方法，猫咪可逐渐恢复健康。

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