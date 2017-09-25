两个月猫鼻支吃什么药，两个月小猫得了猫鼻支

幼猫得了猫鼻支，如果不及时治疗，那么猫咪很可能会死亡。所以，主人一旦发现猫咪有鼻支的症状，如打喷嚏、流脓鼻涕、眼睛流泪、眼部分泌物增多，就要及时治疗，切勿错过治疗时间。以下来给主人们分享一下，如何治疗幼猫猫鼻支。

1、保持环境舒适

要注意给猫咪待在舒适的地方，注意给猫咪保暖，千万别让它着凉了，注意给猫咪避光，不要让阳光直射到猫咪，还是给猫咪待在笼子里比较好，方便观察猫咪的一些状况。

2、可配合服用抗病毒性药物

对于症状较轻的鼻支，可以服用四分之一的小儿阿莫西林，重症则服用三分之一，在一个小时后要服用喵想益生菌，恢复肠道功能。需注意的是，阿莫西林吃多了会对肾脏有影响，所以不要吃超过七天。

3、服用赖氨酸治疗鼻支

赖氨酸可以控制鼻支病毒的扩散，所以，要每天给猫咪吃喵想赖氨酸，幼猫吃每勺四分之一就可以了。另外，等猫咪鼻支好了之后，还需长期服用保健型的喵想赖氨酸，以防病毒复发，幼猫再次患猫鼻支死亡率是很高的，所以要防范于未然。

4.其他治疗措施

治疗猫咪的眼睛，可用态趣滴眼液，每日使用3-5次，里面有A/B两瓶，使用时要注意看使用说明;治疗咳嗽，可服用枇杷糖浆止咳;治疗口角炎，可使用西瓜霜喷剂，并口服家趣维生素B。

需要注意观察猫咪有无发烧迹象，可用体温针插入猫咪的PP里，停留几分钟，如果体温超过39.5℃，可用酒精擦拭肉垫和肚皮散热，或是带猫咪到宠物医院打退烧针，后期再按以上方法治疗。

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