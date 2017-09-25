2017中美功能医学发展和临床实践研讨会圆满落幕

由中国健康促进基金会主办，清华大学临床医学院、清华大学附属北京清华长庚医院协办，上海国瑞怡康生物医药科技有限公司承办，中华医学会健康管理学分会学术支持的“2017 功能医学理论与实践公益系列培训之中美功能医学发展和临床实践研讨会”于 2017 年 9 月 22 日-23 日在清华大学成功举办。

此次培训研讨会邀请了诸多业内知名嘉宾：中国健康促进基金会理事长白书忠、中华医学会健康管理学分会主任委员曾强、清华大学临床医学院董家鸿院长致辞。美国功能医学研究院战略总监 Tom Blue 先生，美国前总统克林顿的白宫医学顾问Robert G Darling 医生，梅奥医学院 Robert D Sheeler 医生、美国资深功能医学检测解读专家 Bryan Glick 医生和大家分享了功能医学在美国的现状和发展，在临床诊疗中的实践应用和针对心血管、 胃肠道、免疫系统、老年痴呆症等疾病的解决方案和实际案例。梅奥医学院 Robert D Sheeler 还以美国医生角度分享了功能医学和中医的融合。

此次培训研讨会对美国新的功能医学检测技术和营养干预方案和大数据进行详尽解读和分享，就功能医学的诊疗实践经验和案例与国内的健康管理机构以及临床医学专家们交流探讨。通过为期2天的培训研讨会，健康管理和医疗机构的领导专家们进一步了解了美国功能医学发展和实践经验，为国内的健康管理，慢病防控提供新的思路和新的技术手段。

来自国内的肠道微生物专家、广东省微生物研究所所长吴清平院士以及国瑞怡康公司首席科学家梅建峰教授也做了精彩的演讲，就肠道微生物在医学健康中的应用和国内功能医学服务平台方面，中美学者和临床专家展开了深入的交流。

在功能医学发源地-美国，数十万名医生和健康保健专业人员在日常工作中运用功能 医学接受功能医学专业培训的临床医生每年也以30-40%增加。

在中国，越来越多的大健康行业的从业者意识到功能医学是健康管理的重要手段。由中国健康促进基金会发起，中华医学会健康管理学分会、中国健康促进基金会健康管理研究所等学术机构参与的功能医学理论与实践公益系列培训已经举办举办了三年，培训医生数千名。

作为此次培训研讨会的承办单位-上海国瑞怡康生物医药科技有限公司与美国权威功能医学研究机构建立长期深度合作。国瑞怡康美国公司拥有知名功能医学检测实验室，具有丰富深度检测项目及技术。同时也是美国功能医学院合作功能医学诊疗云平台-生命矩阵公司大投资者，让国人享受全球领先临床诊疗服务，新医疗科技成为可能!

国瑞怡康22日晚上八点举行了隆重的品牌发布会。国瑞怡康董事局，管理团队以及中外专家一起见证了公司品牌和功能医学项目的启动仪式。国瑞怡康首席执行官王鲁生先生在晚宴致辞中强调: 国瑞怡康秉承“集成全球领先技术，共筑国人健康梦想”的理念和梦想，致力于打造全生态健康管理服务系统，成为个体化精准健康管理的引领者。国瑞怡康品牌发布晚宴为中外专家们准备了极富中国传统文化的京剧与民乐表演。中美专家齐聚一堂，共襄盛举，晚宴在欢乐吉祥的氛围中成功闭幕。

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