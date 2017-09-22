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“拯救60岁的牙齿”公益活动在深圳曙光医院启动

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2017-09-22
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　　高年资口腔医师深入走访上百家深圳社区

　　服务50000名老人

　　拯救100万+颗老年牙齿

　　9月20日是国际爱牙日。“口腔健康”——这个老生常谈的议题，又被重新拉回到公众的视野。然而，很多时候，我们只在乎年轻人的口腔，而老年人的口腔问题，却无人问津。

　　你的爸爸妈妈，还能吃得动甘蔗、核桃、苹果吗?

　　“我们要拯救60岁的牙齿”——今天，在深圳曙光医院举办的“百家社区预防牙疾病”公益活动启动仪式上，主办方发出了这样铿锵有力的公益呼吁。

　　从即日起，由深圳市健康服务与传播促进会、桂园街道办、深圳曙光医院联合主办的首届“百家社区预防牙疾病”公益活动正式启动，由华南地区高年资、高职称口腔医师领衔组成的医务公益队，将陆续走访深圳本土数百个社区，为30000——50000名常驻深圳的老人提供健齿、植齿和复齿、口腔义诊等健康福利，传播和倡导“全民爱牙、终身爱牙”意识，让老年人重拾久违的“口福”。

　　根据世界卫生组织提出的“8020”计划，建议80岁的老人仍然要保有20颗完好的牙齿。

　　然而，根据口腔健康流行病学调查，80岁以上老人拥有20颗牙者不足35%，在65岁—74岁老人当中，86%存在牙缺失，10%全口无牙。这也就是说，近九成老人有缺牙的情况，但只有不到四成的老年人进行了修复，大部分老年人置之不理。

　　人的全面衰老，通常就是从牙齿开始的——人到更年期(50-60岁)，牙齿开始松动，可口的食物和佳肴，开始食之无味。随后肠胃也会出现一系列问题。生活质量大受影响……

　　年轻人或许无法理解，因为牙齿问题而导致饮食障碍的老年人，是多么的痛苦不堪。我们常说，“尽孝尽孝”，实际上好的尽孝，就是给老年人一个能够正常进食的牙口。

　　深圳是一座年轻的城市，但近年来也开始局部呈现“老龄化”倾向。随迁老人、空巢老人数量的急剧增加，也让深圳的老年健康问题日益突出。基于这样的背景，深圳曙光医院推出“百家社区预防牙疾病”公益活动，旨在把老年人失去的口腔健康重新找回来。

　　据了解，本次“百家社区预防牙疾病公益活动”将由华南地区高职称、高年资医师领衔，陆续进入深圳罗湖、福田、龙岗数百多个社区，为社区60岁以上的居民带去口腔体检、牙齿修复、口腔义诊等公益福利。

　　据深圳曙光医院医疗院长陈进文介绍：“深圳老年人越来越多，但他们的健康问题一直没有得到深刻的重视，深圳的年轻人都很忙碌，也常常会因为生活压力和职场压力，疏于照顾老年人，深圳家庭也普遍缺乏理想的隔代沟通。我们这次的公益行动叫‘拯救60岁的牙齿’，实际上拯救了牙齿，既是在拯救胃口，拯救口福，也是在拯救他们荒芜的心灵。”

　　据了解，这次的“百家社区预防牙疾病公益活动”，是深圳本土迄今为止面向老年群体规模大、医疗阵容最齐整的一次口腔公益活动，预计将覆盖深圳100多个社区，服务30000-50000名老年人，将修复至少100万颗“60岁的牙齿”。

　　“我们要让更多的老年人老有所医，老有所食，吃之有味。还给他们一口健康的牙，找回他们久违的口福。”陈进文补充。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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