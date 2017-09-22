大健康时代的新宠儿——加利弗软墙助力常州室内健康环境

9月21日，加利弗品牌总工成惠民携其营销团队一行3人来到了有着国家森林城市称号的江苏常州，从常州绿建园区开始进行了为期一天的市场考察。

上午9点，成惠民总工一行在加利弗常州业务部负责人陈栋女士陪同下首先来到了位于常州的某住宅区，参观了其中最具有代表性的客户家居环境。其总面积250多平的室内空间，墙面面积近400平米，超过70%的墙面使用了加利弗的空气能软墙，使房间室内环境达到如森林般的清新。成惠民总工表示雅居乐星河湾是属于常州当地的高档住宅区，其环保措施本身就做的很到位，住宅区的绿化更是随处可见，但因为此处的住宅楼大多都是新装修的，从楼下到室内就会有明显的感官变化，楼下绿化地带的空气相对室内的要清新的多，而安装了加利弗的空气能软墙则能很好的解决室内空气污染，让业主一直生活在森林般的清新环境，更让人从楼下到室内会有一种身体为之一震的感觉，就像是从山脚到了山顶的感觉。业主也表示，加利弗软墙确实有净化空气的功能，虽然现在还没有入住，但从各项专业的检测数据来看，现在室内的空气质量得到了很好的提升。

在现场成惠民总工还解答了不少业主的问题，解除了业主的后顾之忧。其中甲醛污染可以说是大部分业主最担心的问题，而加利弗负离子软墙能够很好的解决这一痛点，在30平方米，使用30平方米的软墙及相关产品，24小时内可以让室内甲醛标准下降70%，并持续产生作用消除室内空气污染!

选择加利弗，就是选择了健康的生活!

上午10点30，成惠民总工一行离开星河湾前往常州红星美凯龙加利弗门店。

在加利弗门店，成惠民总工接受了常州武进电视台的采访，对加利弗软墙的原理，业务模式和未来的发展进行了详细的介绍。

加利弗软墙作为“除醛、补氧”的室内墙面装饰材料，其无动力、无维护、无辐射、全天候产生负离子的特性必将成为消费者争相选择的产品。加利弗软墙及相关产品，只要装饰在室内及墙面上，在空气压力和温度波动产能的能量作用下向空间释放高浓度的负离子!在干净的空气条件下、室内负离子浓度可以达到1500-10000个/cc，长时间持续产生作用，使室内空间成为健康养生环境。

听完总工的介绍，连采访都直呼想用加利弗的软墙，可见加利弗产品的吸引力。

接受完采访，成惠民总工与陈栋陈总和红星美凯龙门店张总对常州业务的开展进行了激烈的讨论，并对业务开展过程中遇到的问题进行一一解答，总工也表示日后加利弗将进一步加大推广力度，力求让这一利民、惠民的好产品走进更多普通人的生活，改善室内家居环境。

在未来，争取让消费者一提到负离子产品、好空气就想到加利弗，就像加利弗标语所说的：加利弗，好空气。

加利弗是一个年轻的团队，但它又有着厚重的底蕴。加利弗有着10多年的新材料研发经验，并与中科院团队合作，所以相信加利弗的产品必定会不断革新，并且随着大健康时代的来临，一直秉持着团队、创新、责任、严谨、诚信、共享理念的加利弗将会走得更远!

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