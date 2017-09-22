援藏干部守护碧水蓝天 科技守护大爱之心

这里是一方热土，这里有世界上最纯粹的美景，也有康巴高原最严酷的自然生存环境。他们在那里接受着身体和心理的双重挑战，默默奉献援藏工作，他们远离家人，无暇照顾。谁来守护援藏干部以及他们付出的大爱?“我们愿意用所能去为他们及家人保驾护航。那一片碧水蓝天，是我们共同要守护的壮丽。”西藏自治区卫生计生委党组成员、副主任许培海、东软熙康总裁宗文红以及很多被援藏干部精神感动的人以他们的实际行动守护大爱之心。

援藏干部“心脏变大了”

“到西部去，到基层去，到祖国和人民最需要的地方去”一批又一批的援藏干部出发了，当地的淳朴热情，壮丽的山坡河流注定要在每一个援藏人的心灵深处留下浓墨重彩的一笔。

汽车驶入藏区，公路两侧山峦叠嶂，白云低浮，河汊纵横，不时有牛羊群进入视线。海拔渐趋升高，人烟逐渐稀少，空气越发稀薄，草场也渐进贫瘠。最初的高原反应就仿佛是大自然予以美丽西藏的天然保护机制，一位援藏干部回忆其刚入藏的艰苦，“高原反应最严重时，头痛欲裂、四肢无力、直流鼻血、记忆力减退，胸闷气短，连睡觉都成了最痛苦的事情。”

“我们在进藏之前身体素质都很不错，各项指标都很正常。西藏高寒缺氧，自然环境恶劣，体检报告出来显示，三尖瓣关闭不全，也就是俗称的‘心脏变大了’。长期在西藏工作的人，脏器官都会受到损害，很容易患上心脏病、高血压、痛风等高原性疾病，医疗资源的不足加上远离家庭，许多援藏干部都在接受着巨大的挑战。”一位援藏医生说到。

援藏干部健康管理计划启动

9月21日，西藏自治区卫生计生委与东软熙康联合就援藏干部的健康防治和医疗救治，以及家庭关爱照护等问题，启动了“你们守护祖国，我们守护你们”的援藏干部健康管理计划。西藏自治区卫生计生委党组成员、副主任许培海、东软熙康总裁宗文红以及首批参加健康管理计划的援藏干部代表等参加了启动仪式。

“发起这样一个关于健康管理援藏干部项目的初衷，是从健康管理为出发点，通过互联网技术将援藏干部与家属间的亲情照护链接起来。对援藏干部的健康关怀，除了生理上的健康指标监控,及时的优质医疗服务，更要下大力气关注他们的心理健康，为他们创造连接家人亲情照护的条件”来自东软熙康总裁宗文红诚恳的表示。”

仪式中,双方向援藏干部提供了一系列带有医疗服务和亲情照护的智能健康终端设备，标志着 “援藏干部健康管理计划”实施的开始。“健康管理计划”将确保援藏干部和其家人的健康数据能够安全、实时、准确的采集，集成的测量结果将以图表的形式推送至家人微信端;而一旦出现异常指标，云平台上的家庭医生会即时联系患者并通知其家人，并随即引入就医指导或调整日常健康管理方案以及生活照护方案。从而形成家庭成员间及医患间的完整的、连续的动态健康监控服务。这样的健康管理方式，也从心理上拉近了援藏干部与家属子女间的距离感。据悉，此计划的服务包括了家庭医生血压、血糖管理，远程医学会诊、老人医养照护、以及基于数据慢病风险智能预测等。

“感谢今天东软熙康这样全心全意的，不计报酬的，用它新的技术、智能设备以及专业服务来对援藏干部进行支持和关怀。从组织体系到技术支撑、网络实现到形成的专业、创新服务，东软熙康所致力于的平台与服务推进，也展示了我们国家一直在健康领域努力的方向，也是我们这些年在医药和器械化这个融合的行业里面，前端的、先进的健康管理体系代表。”许培海副主任总结到。

“健康管理计划”旨在可以让一批批援藏干部随时跟家人和家庭医生进行健康情况的沟通，家里人放心，他们也更能专注地为藏区建设投入工作。亦如援藏队伍的从业者们描述的守护着这片碧水蓝天，他们像雄鹰一样，从家乡飞到西藏的喜马拉雅山山脉，在藏族同胞的心里留下了一段段动人的歌。西藏自治区卫生计生委与东软熙康发起的“援藏干部健康管理计划”也正在谱写着让科技真情守护援藏干部及他们家人的绚丽篇章。

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