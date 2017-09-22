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家里狗味道太重怎么除，屋子里的狗臭味太重了

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2017-09-22
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　　家里面的狗狗尿味和屎，散发出的臭味，令很多人难闻。要想消除这些味道，得懂得掌握方法，如果连这个基本的意识都没有，任意狗狗吃喝拉撒，只会证明宠物主人有多糟糕。

　　1、养成良好的饮食习惯

　　给狗狗喂食要有方法，一两个的小狗这个饮食是没有规律，但是对于三个月以上的狗狗，一天喂食两顿或者三顿即可，每次喂食的时候，要观察狗狗的肚子，七八分饱的时候，及时撤走食物。

　　还有不要放一堆狗粮，让狗狗什么时候饿就什么时候吃，这种无规律的喂食，只会导致狗狗吃得多，拉得多。记住定点定时定量喂食，才会掌握狗狗的排泄规律。

　　2、训练好正确的排泄行为

　　尽量不让狗狗在家里上厕所，掌握好它排便时间后，可以带它到外面进行排泄，一般来说，早晚拉一次，是比较正常的。如果实在不行的话，得训练好指定地方拉屎拉尿，而不是让它到处吃喝拉时，也可以准备好一些狗沙，让它在那里排便。

　　3、家中常备除臭喷剂

　　如果家里的地板上还有地板上，残留狗狗的屎尿味，及时喷上汪想除臭喷剂这类的东西，以便消除异味。当然要求宠物主人要勤于打扫房间，发现狗狗乱排泄，就要及时清理干净，而不是等风干再进行清洗。如果养狗人是一位懒惰人士，不建议养狗，因为既然养了它，就需要对它负责，也是对自己负责。

　　除了这些味道以外，狗狗身上也会有臭味，要注意给狗狗清洁，一个月可以每周洗澡一次，但要注意不要太频繁。同时还可以给狗狗身上喷上一些护理喷剂，可以清除它的汗臭味。

　　(免责声明：“深度热点”专栏文章所述内容仅代表文章原作者的个人观点，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所写文章的原创性以及文中陈述信息未经证实，对该文所写全部或者部分内容、文字的真实性、有效性不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行仔细核实相关内容若有疑问请致电：0512-85889237 投诉邮箱：1785009885@qq.com)


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