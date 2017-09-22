武汉东大肛肠医院：痔疮的突出和脱肛有什么区别？

今天

我们讨论的话题是脱肛

是不是听到这个词吓一跳?!

肛门还能脱掉?感觉蛮吓人的~~

了解后你就会知道

噫~原来肛门还真能脱掉!!!

痔疮和脱肛都是肛肠疾病中易多发的两种肛肠疾病，虽是两种不同的肛肠疾病，但症状也有几分类似，总是容易误解广大患者，容易混淆，以致于不少脱肛患者被当成痔疮治疗，最终延误了病情，给身体带来更大的危害。

脱肛与痔疮在定义上的区别很明显

痔疮是肛门直肠底部及肛门粘膜的静脉丛发生曲张而形成的一个或多个柔软的静脉团的一种慢性疾病。其主要表现有疼痛、便血、脱肛、感染。依据痔疮发生的类型的部位而定。

肛管、直肠和乙状结肠向下移位称为脱肛，也称肛管直肠脱垂。如果只是粘膜下脱的临床上称不完全脱垂;直肠全层下脱称完全脱垂。脱垂部分于直肠内即内脱垂，肛门外者为外脱垂。

脱肛与痔疮按照部位发生也是不同的。一般内痔疼痛不明显，主要是因为内痔位于粘膜，神经分布较少的缘故。便血和脱肛是内痔常见的表现，出血发生在便前或便后，一般是鲜红的，不与大便混合。

脱肛常发生在中晚期，是因为内痔增大、粘膜松驰而致;外痔因部位靠外，容易与其他物体发生摩擦，加之神经丰富，疼痛和感染比较常见。患者容易出现肛门疼痛，影响行走、端坐和排便，由于感染，肛门组织的分泌物增多，同时伴有异味;对混合痔而言，上述的症状都可以出现。

脱肛与痔疮在症状及分类上也有不同

一、疼痛：早期内痔一般无疼痛感，晚期发生嵌顿后剧痛难忍。而脱肛一般不疼。

二、脱垂：内痔脱出的是痔核，晚期有时会发生嵌顿的现象。而脱脱肛出的是直肠粘膜、肛管与直肠，晚期脱出可达十余厘米;

三、便血：内痔早期多为无痛性便血，有时滴血、有时喷血或者手纸上粘血。而脱肛主要症状为肛管、粘膜脱出，少有便血情况;

四、粘液：内痔经常有肛门潮湿等症状，而脱肛则经常有粘液从肛门内溢出，两者症状相似度较高。

痔疮和脱肛的区别有，脱肛者初起常有便秘、排便无规律，总感觉直肠满胀和排便不净。在排便的时候有肿物脱出，但可自行缩回。

防病胜于治病，对肛肠疾病采取有效的预防措施，可以避免患病后的很多的麻烦，对于肛肠疾病也不例外，预防肛肠疾病的发生主要从以下的方面进行预防：

在饮食方面

不要因为天气炎热贪凉饮冷，不要大量饮酒，不要直接食用冰箱食物，不要吃吃辣椒和芥末等刺激性食物，少吃盐腌，熏烤，高脂肪，高糖食物。应多吃粗粮，豆类，蔬菜和西瓜等含纤维素成分较多地新鲜蔬菜和水果。增加肠蠕动，排除肠道有害物质和致癌物质，保持大便通畅，有习惯性便秘者尤其要遵守。

保持乐观情绪

中医认为，情绪地变化和肛肠疾病有着很密切的关系。若忧思过度，则损伤脾胃，或脾气急躁暴怒导致肝气郁结，导致气血壅滞，经络阻隔，络脉交错而发为痔疾。

清洁卫生

夏季炎热容易出汗，要养成清洁的卫生习惯，保持局部清洁干爽。排便后和睡前要用温水清洁会阴及肛门，经常更换内衣，内裤宜用薄而柔软地棉布制品。

良好的排便习惯

养成每天早上定时排便地习惯，起床后喝一杯凉开水，以刺激胃肠道蠕动。在有便意时不能强忍，排便时不要看书看报、久蹲不起，或是过分使劲用力。平时，多参加体育活动。比如：体操，跑步，打太极拳，做深呼吸活动，做仰卧起坐运动，有益于防止便秘。

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