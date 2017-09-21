深圳远大肛肠医院：女性患痔疮有什么危害

俗话说：十人九痔、十女十痔，可见痔疮是很常见的，尤其是女性由于生理原因患上痔疮的可能性是很大的， 可是有些女性朋友处于羞怯心理，痔疮成为很多女性朋友心底不能说的秘密，深圳远大肛肠医院赵云医生提醒：女性痔疮久拖危害大，下面我们就来了解一下。

痔疮的并发症有哪些?

导致败血症、毒血症、脓毒血症，肛门脓肿、肛门感染一旦形成，产生出血症状，细菌、毒素、脓栓就容易侵入血液引发败血症，毒血症、浓毒血症。

引发妇科疾病，由于肛门和阴道接近，痔疮出血或发炎往往会导致细菌大量繁殖，引发妇科炎症。

易致植物神经紊乱，可引起腰部、骺骨、股后部位疼痛，还可引起泌尿生殖系统反射性功能紊乱

女性痔疮有什么危害?

1、皮肤顽疾：得了痔疮会加重便秘，由于无法及时排出体内毒素，因此会导致痤疮、暗疮、色素沉着等皮肤顽疾的发生，影响女性的美丽。

2、贫血：因痔疮失血而导致缺铁性贫血，早期女性朋友常感觉缺乏生机，易疲劳。贫血较重或进展较快时，则会出现面色苍白、倦怠乏力、食欲不振、心悸、心率加快和体力活动后气促、浮肿等。

3、直肠癌：由于痔疮和直肠癌的发病部位及症状都非常相似，所以临床上经常出现直肠癌被误诊为痔疮，一直当成痔疮来治疗，最后导致病情恶化，直肠癌晚期难以治好。

4、影响孕妇健康：孕妇患有痔疮是非常危险的，长期出现导致贫血，孕妇体质下降，并且累及胎儿发育迟缓，甚至引起早产或死亡的悲剧。

温馨提醒：深圳远大肛肠医院专家提醒广大患者痔疮不治会给患者带来很大的危害，因此患有痔疮一定要及时去专业的医院治疗，切勿讳疾忌医，得了痔疮也不用害羞，只要配合专业的医生，加之正确的疗法，痔疮很快就可以消除。

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